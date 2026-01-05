Tipos O+ e todos os negativos estão abaixo do nível recomendado na unidade - Foto: Arquivo/PMBM

Publicado 05/01/2026 14:20

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa emitiu um alerta, neste início de ano, sobre a redução dos estoques de sangue e está reforçando o pedido de apoio da população para novas doações. Atualmente, o tipo O+ e todos os tipos sanguíneos negativos (O-, A-, B- e AB-) encontram-se abaixo do nível ideal, enquanto os demais seguem com estoque estável e adequado para atendimento.

A equipe destaca que a doação de sangue é fundamental para garantir a realização de procedimentos de urgência e emergência, cirurgias e tratamentos contínuos que dependem de transfusões. Uma única doação pode salvar até quatro vidas, contribuindo diretamente para a manutenção do atendimento seguro na rede de saúde.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, reforça a importância do gesto solidário. “A doação de sangue é um ato simples, rápido e seguro, que faz toda a diferença na vida de quem precisa. Manter os estoques abastecidos é essencial para que possamos atender com segurança os pacientes que dependem desse recurso”, destacou.

A captadora da unidade, Claudia Maria de Oliveira, também ressaltou a importância da participação contínua da população. “A doação voluntária e regular é fundamental para manter os estoques de sangue em níveis seguros. Quando as pessoas criam o hábito de doar, conseguimos garantir o atendimento contínuo aos pacientes que dependem diariamente das transfusões”, reforçou.

Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, com atenção especial para o tipo O+ e os negativos, que possuem ampla compatibilidade e são essenciais em situações de emergência.

O Hemonúcleo de Barra Mansa está localizado na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h, exceto feriados. Mais informações pelo telefone (24) 3512-0788.



Requisitos para doação:

•Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade somente com autorização dos responsáveis);

•Pessoas acima de 60 anos só podem doar caso tenham realizado a primeira doação antes dos 59 anos, 11 meses e 29 dias;

•Estar com a saúde em dia e pesar no mínimo 50 kg;

•Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 24 horas;

•No caso de tatuagens, cumprir intervalo mínimo de seis meses.