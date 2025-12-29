Primeiro ano da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência consolida serviços, amplia atendimentos e inaugura programas estruturantes - Foto: Gabriel Borges

Publicado 29/12/2025 13:31

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa encerra 2025 comemorando avanços expressivos nas políticas públicas de inclusão, consolidando o primeiro ano de atuação da recém-criada Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD). Sob a liderança da vice-prefeita e secretária Luciana Alves, a Psta estruturou serviços inéditos, ampliou atendimentos e implantou ações intersetoriais que fortaleceram o cuidado e a garantia de direitos no município.

Ao longo do ano, foram realizados 739 cadastros no Censo da Pessoa com Deficiência e cadastros; 300 emissões da Carteira de Identificação Digital da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA); 115 carteirinhas de fibromialgia e 162 itens de acessibilidade distribuídos, entre cordões de girassol e abafadores de ruído. A Secretaria também realizou 1.222 atendimentos gerais e 57 atendimentos via Central de Libras.

As equipes da SMPD estiveram presentes em eventos oficiais como a Expo Cristã, Expo BM, Desfile de 3 de Outubro, abertura da Flumisul, abertura do Natal, visitas guiadas e diversas agendas municipais, garantindo interpretação e apoio inclusivo. Também integrou ações em escolas, como a 3ª edição da Contação de Histórias, e firmou parcerias que ampliaram o acesso ao esporte por meio da participação no Festival Paralímpico das Loterias Caixa e do intercâmbio da equipe de paradesporto em Resende.

Entre as principais entregas de 2025 também está a implementação da Central de Intérpretes da SMPD, que passou a oferecer atendimento presencial e online para pessoas surdas, com deficiência auditiva ou baixa audição, além da instalação de QR Codes acessíveis em pontos públicos, fortalecendo o acesso à comunicação inclusiva.

As iniciativas em colaboração com outras Secretarias também foram destaque ao longo do ano, com oficinas inclusivas no Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), ações conjuntas durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e a realização de mutirão de neuropediatria com a Saúde.

Houve ainda curso de panificação para PcDs no Restaurante do Povo, vagas preferenciais para autistas em vias públicas e inclusão de PCDs em cursos da UniRio através da Caravana +Qualifica Rio. Além disso, oito estagiários foram acompanhados no Programa Emprego Apoiado e o município avançou no processo de aquisição de uma van adaptada para transportar alunos autistas às terapias na Casa Azul. A SMPD também passou a integrar o Fórum Estadual e o Fórum Nacional de Gestores da Pessoa com Deficiência, fortalecendo articulações e acesso a boas práticas.

O subsecretário Lucas Alves reforça que a atuação integrada foi decisiva para os resultados. “Barra Mansa se tornou referência regional pela forma como estruturou seus serviços, qualificou equipes e criou ferramentas acessíveis de verdade. O ano de 2026 será de consolidação e novos passos na inclusão”, destacou o subsecretário.



Novas ações para 2026



A vice-prefeita e secretária Luciana Alves também destacou o caráter histórico do ano. Para 2026, a Secretaria já projeta novas ações, como o programa de capacitação para pais e familiares surdos, a criação do Fórum dos Surdos e do Sinalário Oficial de Barra Mansa, o projeto “Cinema para Surdos”, excursões acessíveis a espaços culturais e a conclusão e entrega da van adaptada.

"Criamos uma secretaria do zero, estruturamos serviços inéditos e construímos políticas permanentes. O ano de 2025 consolidou uma política definitiva de inclusão na cidade, ampliando direitos e garantindo acolhimento para centenas de famílias. Nosso compromisso é continuar avançando, ouvindo a comunidade e promovendo ações que gerem autonomia, dignidade e pertencimento”, concluiu a secretária.