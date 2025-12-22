Durante o evento, quase duas toneladas de alimentos foram arrecadadosFoto: Gabriel Borges
Jogo solidário com apoio da Prefeitura de Barra Mansa arrecada quase duas toneladas de alimentos
Ação solidária aconteceu durante o jogo "Amigos do Samuca x Estrelas", no domingo
Procon de Barra Mansa reforça orientações aos consumidores para as compras de Natal
Ofertas duvidosas, lojas virtuais pouco conhecidas e condições para troca e devolução de produtos estão entre os principais aspectos que merecem atenção
Cantata de Natal transforma a Prefeitura de Barra Mansa em palco de luz, som e emoção
Com coral de 120 crianças, espetáculo segue neste domingo (21) com projeções natalinas, música e encanto no prédio do Centro Administrativo Municipal
Primeira edição do Pet Noel de Barra Mansa é um sucesso
Evento promovido pela Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais aconteceu neste sábado (20), no Jardim das Preguiças
Produtores de Barra Mansa conquistam posse definitiva da terra e celebram novo tempo para a agricultura familiar
Baixa de gravame do Programa Nacional de Crédito Fundiário beneficia famílias de Santa Rita de Cássia e Floriano após mais de 25 anos, impulsionando o desenvolvimento rural do município
Secretaria de Ordem Pública alinha ações de segurança para as festas de fim de ano em Barra Mansa
Reunião com Polícia Militar e Guarda Municipal definiu medidas para coibir ‘rolezinhos’, perturbação do sossego e infrações
