Durante o evento, quase duas toneladas de alimentos foram arrecadados - Foto: Gabriel Borges

Publicado 22/12/2025 15:43

Barra Mansa - Na manhã desta segunda-feira (22), uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, juntamente com representantes do Futebol Solidário, realizou a entrega de cestas básicas arrecadadas durante o Jogo das Estrelas para duas instituições da cidade: o Instituto Desafio Jovem Missionário Gunnar Vingren e o Projeto Restaurando Vidas, ambos localizadas na Região Leste de Barra Mansa.

A ação solidária integra o Grupo Trilhas da Solidariedade, reunindo a Assistência Social e o Projeto Futebol Solidário. Ao todo, foram arrecadados cerca de 1.800 quilos de alimentos não perecíveis durante o jogo beneficente realizado no último domingo (21), na Arena Vila Nova.

A partida colocou frente a frente as equipes comandadas pelo ex-jogador do Fluminense, Emerson Figueiredo, e pelo cantor Samuel, da dupla Jô & Samuel, contando ainda com a participação da Geração 75 do Minas Esporte Clube e dos amigos do Samuca, que abraçaram a causa solidária.

Para a subsecretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Fernanda Mamede, a iniciativa reforça o compromisso com quem mais precisa. “Essas doações representam muito mais do que alimentos. Elas simbolizam cuidado, acolhimento e a união de esforços entre o poder público e a sociedade civil para levar dignidade às pessoas em situação de vulnerabilidade social”, destacou.

Já Alexandre de Paula Campos, o Xandão, representante do Grupo Trilhas da Solidariedade, ressaltou a importância das parcerias. “Quando esporte, solidariedade e pessoas comprometidas se unem, o resultado é esse: alimentos chegando a quem precisa e esperança sendo renovada. Esse é o verdadeiro objetivo do Futebol Solidário”, afirmou.

Os alimentos arrecadados continuarão sendo distribuídos a outras instituições sociais do município, ampliando o alcance da ação e fortalecendo a rede de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade em Barra Mansa.