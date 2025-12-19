Reunião com Polícia Militar e Guarda Municipal definiu medidas para coibir ?rolezinhos?, perturbação do sossego e infrações - Foto: Paulo Dimas

Publicado 19/12/2025 14:10

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Barra Mansa realizou, no final da tarde de quinta-feira (18), uma reunião de alinhamento com a Polícia Militar e a Guarda Municipal para definir as ações de segurança durante as festas de fim de ano no município. O principal foco do encontro foi o planejamento de medidas para coibir os chamados ‘rolezinhos’ de motos barulhentas, a perturbação do sossego público, infrações e possíveis crimes.

Participaram da reunião o secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu; o comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente; o tenente Moisés Carolino, comandante da 2ª Companhia; e o tenente Gregório, da P3 do 28º Batalhão da Polícia Militar.

Durante o encontro, o secretário Daniel Abreu destacou que, tradicionalmente, neste período do ano, algumas pessoas adotam comportamentos irresponsáveis que afetam diretamente a tranquilidade da população. “Infelizmente, há quem fique perturbando o sossego com ‘rolezinhos’ de moto, esticando aceleração e utilizando escapamento livre, o que é infração de trânsito e também crime ambiental. Essa reunião foi justamente para alinhamento e programação de ações específicas”, explicou.

Segundo Abreu, o objetivo é garantir uma resposta rápida à população e deixar claro que não haverá tolerância com irregularidades. “Quem gosta de causar perturbação do sossego precisa saber que terá a moto removida pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal. O policiamento estará nas ruas, em ação conjunta, para garantir a tranquilidade da população. Qualquer irregularidade será coibida”, afirmou, agradecendo ainda a parceria permanente com a Polícia Militar.

O tenente Gregório, da P3 do 28º BPM, também ressaltou a importância da atuação integrada entre os órgãos de segurança. “Quando a Polícia Militar age em conjunto com a Guarda Municipal, conseguimos conter diversos tipos de modalidades criminais. Essa ação conjunta é fundamental para reforçar a segurança e ajudar a cidade de Barra Mansa”, destacou.