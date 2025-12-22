O evento aconteceu no Parque Centenário da cidadeFoto: Chico de Assis
Primeira edição do Pet Noel de Barra Mansa é um sucesso
Evento promovido pela Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais aconteceu neste sábado (20), no Jardim das Preguiças
Produtores de Barra Mansa conquistam posse definitiva da terra e celebram novo tempo para a agricultura familiar
Baixa de gravame do Programa Nacional de Crédito Fundiário beneficia famílias de Santa Rita de Cássia e Floriano após mais de 25 anos, impulsionando o desenvolvimento rural do município
Secretaria de Ordem Pública alinha ações de segurança para as festas de fim de ano em Barra Mansa
Reunião com Polícia Militar e Guarda Municipal definiu medidas para coibir ‘rolezinhos’, perturbação do sossego e infrações
Barra Mansa recebe reconhecimento pelo 1º lugar no ICMS Ecológico
Cerimônia virtual foi realizada nesta quinta-feira. Município conquistou resultado significativo pelo quinto ano consecutivo por seu trabalho na gestão de resíduos sólidos
Barra Mansa avança na mobilidade urbana com entrega de mais uma etapa das obras do Pátio de Manobras
Prefeito Luiz Furlani destaca parceria com Ministério dos Transportes, DNIT e VLI como marco para o desenvolvimento da cidade
Prazo para adesão ao Refis e ao Concilia termina nesta sexta-feira em Barra Mansa
Contribuintes podem encerrar o ano com a regularização de pendências junto ao município
