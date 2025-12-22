O evento aconteceu no Parque Centenário da cidade - Foto: Chico de Assis

Publicado 22/12/2025 11:15

Barra Mansa - O Parque Centenário de Barra Mansa, mais conhecido como Jardim das Preguiças, no Centro, recebeu a primeira edição do Pet Noel, neste sábado (20). O evento reuniu tutores e seus animais de estimação - muitos caracterizados com adereços natalinos - promovendo um momento de confraternização, alegria e cuidado. A ação foi realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais (SMPA).

Com ambientação temática e programação especial, o evento contou com sorteio de brindes, surpresas e atividades voltadas ao cuidado com os animais, garantindo uma manhã diferente em um espaço preparado de forma segura e acolhedora.

De acordo com o secretário municipal de Proteção Animal, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, o objetivo foi proporcionar lazer às famílias, incentivar a guarda responsável e fortalecer as políticas públicas voltadas ao bem-estar dos pets no município. Para ele, a primeira edição do evento superou as expectativas. "Foi um evento pensado para acolher as famílias e conscientizar sobre a importância do cuidado com os animais. A grande participação mostra que estamos no caminho certo, fortalecendo ações que promovem bem-estar e respeito aos pets em Barra Mansa", destacou o secretário.

A participação do público também reforçou o sucesso da iniciativa. Muitos aprovaram o Pet Noel, como a tutora do Thor, Mariana Sampaio. "É muito bom ver a Prefeitura promovendo um evento assim, que pensa não só nas pessoas, mas também nos nossos pets. Eu e o Thor adoramos participar, foi uma manhã leve, divertida e diferente", afirmou a tutora.

Durante toda a programação, as equipes da SMPA também orientaram os tutores sobre a importância do uso de guia e coleira, da manutenção da carteira de vacinação atualizada e da atenção aos sinais de estresse ou desconforto dos animais, reforçando práticas de guarda responsável.