Publicado 26/12/2025 14:06

Barra Mansa - A Maternidade Theresa Sacchi De Moura, mais conhecida como Hospital da Mulher de Barra Mansa, apresentou um balanço parcial das ações desenvolvidas em 2025, ano que marcou o início de uma nova gestão e de uma série de mudanças estruturais, técnicas e humanas. Desde janeiro, a unidade, que é referência em saúde pública materno-infantil no município, vem fortalecendo seu compromisso com o cuidado integral, a humanização do atendimento e a segurança das pacientes e recém-nascidos.

De acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, o hospital realiza, em média, 100 partos por mês e, até o momento, não houve registro de mortes maternas ou neonatais em 2025. O dado reforça a qualidade do trabalho desenvolvido pela equipe e o sucesso das estratégias adotadas ao longo do ano. "Temos buscado aprimorar continuamente o acolhimento e o cuidado com as gestantes e bebês. O projeto ‘Laços de Amor’, lançado em julho deste ano, é um exemplo dessa atenção especial. Com ele nós oferecemos um kit maternidade com itens essenciais para os primeiros dias de vida, demonstrando o carinho e o compromisso em cuidar das famílias desde o início da jornada", explicou o secretário.

O kit de maternidade contém manta, macacão, par de meias, body, toalha de banho, trocador, bolsa e dois pacotes de fraldas descartáveis produzidas pela fábrica municipal de fraldas, fortalecendo a rede de apoio social do município. Desde o início do projeto, mais de 500 kits já foram entregues.



Gestão humanizada e novos projetos

A diretora geral do Hospital da Mulher, Lívia Xavier, destacou que 2025 tem sido um ano de reorganização e implantação de novas práticas, com foco em investimentos que promovam um atendimento mais humanizado e seguro.

Entre as principais ações, estão o incentivo ao aleitamento materno e à ‘golden hour’, o primeiro contato pele a pele entre mãe e bebê; criação do serviço de educação permanente, voltado à capacitação contínua da equipe; readequação dos fluxos de atendimento para crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência; reativação das redes sociais da unidade e criação de um canal de comunicação com os munícipes; aproximação com o Conselho de Enfermagem, fortalecendo o diálogo com os profissionais da área; e o pleito de credenciamento na Rede Alyne, nova iniciativa do Ministério da Saúde que substitui a antiga Rede Cegonha, com o objetivo de fortalecer a atenção integral e humanizada à saúde materna e infantil.

- A Rede Alyne representa uma evolução importante nas políticas públicas de saúde materno-infantil. Nosso trabalho está alinhado com essa proposta, buscando garantir que cada gestante receba atendimento digno, acolhedor e sem distinções - ressaltou Lívia Xavier.

Outra frente de destaque em 2025 foi o investimento em segurança e infraestrutura, com a ampliação do sistema de monitoramento por câmeras nas áreas comuns e de acesso, além da instalação de catracas para melhor controle de entrada e saída de pessoas.

A unidade também mantém iniciativas que fortalecem o vínculo familiar, como o projeto ‘Criando Laços’, que permite visitas de irmãos aos recém-nascidos ainda internados, e o cumprimento da lei do direito ao acompanhante durante o parto e o pós-parto, reforçando o compromisso com um atendimento respeitoso e acolhedor.



Planejamento para 2026

Mesmo com o balanço positivo até novembro, o Hospital da Mulher já se prepara para um novo ciclo de investimentos e melhorias em 2026. Entre as ações planejadas estão a readequação do centro obstétrico e da Central de Material e Esterilização (CME); construção de um anexo administrativo; reestruturação do refeitório e de espaços internos e externos; novos crachás e uniformes para as equipes; e parcerias e consultorias técnicas para aprimorar processos e fluxos de atendimento.

- Este é apenas um balanço parcial, mas já demonstra o quanto avançamos em menos de um ano. Nosso compromisso é seguir investindo para que o Hospital da Mulher continue sendo um espaço de cuidado, acolhimento e segurança para todas as famílias de Barra Mansa – concluiu Lívia.