Prioridade é o equilíbrio das contas públicas, o controle dos gastos e a responsabilidade fiscalFoto: Arquivo/PMBM

Publicado 24/12/2025 14:27

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa encerra o ano com atenção voltada ao planejamento do exercício de 2026, tendo como base a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores (Lei nº 6.098/25). O instrumento garante organização, previsibilidade e responsabilidade na gestão dos recursos públicos, reforçando o compromisso da administração municipal com a transparência e o equilíbrio fiscal.

A LDO é um dos principais pilares do planejamento público, pois orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e estabelece as metas e prioridades do governo municipal para o próximo ano. Por meio dela, a Prefeitura define parâmetros para a execução das despesas, assegurando que os investimentos sejam realizados de forma responsável e alinhada às necessidades da população.

Entre os principais objetivos das diretrizes orçamentárias estão o fortalecimento da gestão fiscal responsável, o alinhamento das ações governamentais ao Plano Plurianual (PPA) e a promoção do desenvolvimento econômico e social do município, com foco na eficiência administrativa e na melhoria contínua dos serviços públicos.

De acordo com o secretário municipal de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, o orçamento estimado para 2026 é de R$ 940 milhões, valor que será aplicado conforme as diretrizes estabelecidas na LDO, respeitando o controle rigoroso dos gastos e a manutenção da saúde financeira do município, sem comprometer áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e políticas sociais.

"Realizamos reuniões prévias de planejamento estratégico para que o equilíbrio financeiro e social aconteça de maneira plena em 2026. Esses encontros envolvem fundos e autarquias municipais, garantindo que possamos alcançar os melhores resultados", destacou o secretário.

O prefeito Luiz Furlani ressaltou que a aprovação antecipada da LDO permite à administração municipal atuar com mais segurança e responsabilidade no planejamento das ações futuras. "Estamos encerrando o ano com foco total em 2026, planejando cada passo com responsabilidade fiscal, transparência e respeito aos cofres públicos. Nosso compromisso é manter as contas equilibradas, controlar os gastos e, ao mesmo tempo, assegurar investimentos que melhorem a qualidade de vida da população de Barra Mansa", concluiu o prefeito.