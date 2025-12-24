Prioridade é o equilíbrio das contas públicas, o controle dos gastos e a responsabilidade fiscalFoto: Arquivo/PMBM
Administração Municipal de Barra Mansa foca no planejamento de 2026 com LDO aprovada pela Câmara
Prioridade é o equilíbrio das contas públicas, o controle dos gastos e a responsabilidade fiscal
Administração Municipal de Barra Mansa foca no planejamento de 2026 com LDO aprovada pela Câmara
Prioridade é o equilíbrio das contas públicas, o controle dos gastos e a responsabilidade fiscal
Prefeitura de Barra Mansa decreta ponto facultativo durante o recesso de fim de ano
Medida vale para os dias 24, 26, 29, 30 e 31 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026; serviços essenciais funcionarão em regime de plantão
Secretaria de Desenvolvimento Rural realiza ação inédita de Natal na zona rural de Barra Mansa
Aproximadamente 500 kits foram preparados pelas equipes da própria pasta, com itens arrecadados por meio de doações de empresas e produtores parceiros
Jogo solidário com apoio da Prefeitura de Barra Mansa arrecada quase duas toneladas de alimentos
Ação solidária aconteceu durante o jogo "Amigos do Samuca x Estrelas", no domingo
Procon de Barra Mansa reforça orientações aos consumidores para as compras de Natal
Ofertas duvidosas, lojas virtuais pouco conhecidas e condições para troca e devolução de produtos estão entre os principais aspectos que merecem atenção
Cantata de Natal transforma a Prefeitura de Barra Mansa em palco de luz, som e emoção
Com coral de 120 crianças, espetáculo segue neste domingo (21) com projeções natalinas, música e encanto no prédio do Centro Administrativo Municipal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.