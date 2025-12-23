serviços essenciais funcionarão em regime de plantãoFoto: Arquivo/PMBM
Confira os detalhes a seguir:
HEMONÚCLEO
O Hemonúcleo estará fechado nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro e 1 e 2 de janeiro. A unidade funcionará normalmente para coleta de sangue nos dias 29 e 30 de dezembro, no horário das 7h às 11h, retomando o atendimento no dia 05 de janeiro de 2025. O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro 205, anexo à Santa Casa, no Centro.
UNIDADES DE SAÚDE
A UPA, o Hospital da Mulher e a Central de Ambulância funcionarão em esquema de plantão. Os postos de saúde ficarão fechados.
* Central de Ambulância: (24) 3512-0786
* Samu: 192
FARMÁCIA MUNICIPAL
A Farmácia Municipal retomará as atividades na segunda-feira, dia 05 de janeiro, a partir das 8h.
SAAE
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto atuará todos os dias em regime de plantão.
* Telefones: (24) 3512-4333 | 0800-115-9090
GUARDA MUNICIPAL
A corporação seguirá com atendimento 24 horas.
* Contatos: (24) 3028-9339 | (24) 3028-9369 e 153
DEFESA CIVIL
A coordenadoria estará de plantão durante todo o período.
* WhatsApp: (24) 98121-3427
* Emergências: 199
SECRETARIA DE FINANÇAS
A Secretaria Municipal de Finanças funcionará normalmente para o atendimento à população, nos dias 29 e 30 de dezembro, das 08h às 17h.
RESTAURANTE DO POVO
O Restaurante do Povo terá programação especial no período de final de ano. Nos dias 24 e 31 de dezembro, a unidade funcionará com almoço a partir das 10h e jantar a partir das 15h. O restaurante estará fechado nos dias 25 de dezembro, 1º e 2 de janeiro, retomando o funcionamento normal na segunda-feira, dia 5 de janeiro. Nos demais dias informados (22, 23, 26, 29 e 30), o atendimento ocorre normalmente.
