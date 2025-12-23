A atividade integra um calendário especial de fim de ano elaborado pela secretariaFoto: Divulgação
Secretaria de Desenvolvimento Rural realiza ação inédita de Natal na zona rural de Barra Mansa
Aproximadamente 500 kits foram preparados pelas equipes da própria pasta, com itens arrecadados por meio de doações de empresas e produtores parceiros
Secretaria de Desenvolvimento Rural realiza ação inédita de Natal na zona rural de Barra Mansa
Aproximadamente 500 kits foram preparados pelas equipes da própria pasta, com itens arrecadados por meio de doações de empresas e produtores parceiros
Jogo solidário com apoio da Prefeitura de Barra Mansa arrecada quase duas toneladas de alimentos
Ação solidária aconteceu durante o jogo "Amigos do Samuca x Estrelas", no domingo
Procon de Barra Mansa reforça orientações aos consumidores para as compras de Natal
Ofertas duvidosas, lojas virtuais pouco conhecidas e condições para troca e devolução de produtos estão entre os principais aspectos que merecem atenção
Cantata de Natal transforma a Prefeitura de Barra Mansa em palco de luz, som e emoção
Com coral de 120 crianças, espetáculo segue neste domingo (21) com projeções natalinas, música e encanto no prédio do Centro Administrativo Municipal
Primeira edição do Pet Noel de Barra Mansa é um sucesso
Evento promovido pela Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais aconteceu neste sábado (20), no Jardim das Preguiças
Produtores de Barra Mansa conquistam posse definitiva da terra e celebram novo tempo para a agricultura familiar
Baixa de gravame do Programa Nacional de Crédito Fundiário beneficia famílias de Santa Rita de Cássia e Floriano após mais de 25 anos, impulsionando o desenvolvimento rural do município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.