A atividade integra um calendário especial de fim de ano elaborado pela secretaria - Foto: Divulgação

Publicado 23/12/2025 10:26

Barra Mansa - A Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa promoveu uma ação inédita de Natal voltada exclusivamente para crianças moradoras de fazendas localizadas nos distritos do município. A iniciativa, realizada entre os dias 18 e 23, levou a magia natalina à zona rural, com a presença do Papai Noel e a distribuição de kits com guloseimas e cartilhas para colorir.

A atividade integra um calendário especial de fim de ano elaborado pela secretaria. Aproximadamente 500 kits foram preparados pelas equipes da própria pasta, com itens arrecadados por meio de doações de empresas e produtores parceiros.

A entrega contou com o apoio do 28º Batalhão da Polícia Militar, por meio da Patrulha Rural, que auxiliou na organização e garantiu a segurança durante todos os dias do evento.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural, Bruno Meirelles, a ação representa um marco para a secretaria. “Essa é a primeira vez que realizamos uma iniciativa de Natal voltada exclusivamente para as crianças que vivem nas fazendas. Muitas delas conhecem as comemorações natalinas apenas pela televisão. Acreditamos que elas também merecem vivenciar de perto todo o encanto que envolve o Natal e a figura do Papai Noel”, destacou.

O secretário ressaltou ainda que o evento proporcionou um momento importante de integração entre os moradores e as equipes da secretaria, fortalecendo vínculos e promovendo a inclusão social. “Conheço grande parte dessas famílias há muitos anos, em função do meu trabalho como veterinário, mas com essa ação conseguimos nos aproximar ainda mais e demonstrar nosso carinho e respeito por quem vive no campo. Agradeço ao prefeito Luiz Furlani pelo apoio à secretaria ao longo deste ano, assim como aos produtores e amigos parceiros”, completou.

Integrantes da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Rural também destacaram a importância da iniciativa. “Foi emocionante ver a alegria das crianças ao receberem os kits e abraçarem o Papai Noel. Um momento de intensa troca de afeto e gratidão”, afirmou a equipe da pasta.