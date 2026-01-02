Ao longo do ano, unidades foram entregues, obras estratégicas seguiram em ritmo acelerado - Foto: Arquivo/PMBM

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa avançou significativamente em 2025 com investimentos voltados à melhoria da infraestrutura da rede, garantindo mais acesso, conforto e qualidade no atendimento à população. Ao longo do ano, unidades foram entregues, obras estratégicas seguiram em ritmo acelerado e novos projetos já foram anunciados para o próximo período.

Entre as principais entregas estão duas unidades que passaram a atender diretamente os moradores. A Policlínica do Nove de Abril recebeu uma reforma geral, com importantes readequações estruturais que ampliaram e qualificaram o atendimento oferecido à população da Região Leste. No bairro Roberto Silveira, foi inaugurada a Unidade de Saúde da Família (USF) Sra. Aida Alves Pimentel, que conta com sala de vacina, sala de curativos e procedimentos, consultórios para atendimento clínico geral e ginecológico, além de recepção e banheiros, oferecendo mais dignidade e melhores condições de atendimento. A nova unidade representa um marco para a comunidade, que antes precisava se deslocar até o bairro Ano Bom para acessar os serviços de atenção básica.

Para o secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes, as entregas refletem o compromisso da gestão com a população. “Cada obra concluída representa um avanço concreto na qualidade do atendimento e na aproximação dos serviços de saúde dos moradores. Nosso objetivo é cuidar das pessoas com estrutura, eficiência e respeito”, destacou.

Entre as obras em andamento, o Hospital do Olho se destaca como um dos principais investimentos. Localizada no bairro Ano Bom, a unidade já alcançou 85% de execução e será uma referência oftalmológica para toda a região, com capacidade para realizar cerca de 300 cirurgias de catarata por mês, além de procedimentos como pterígio. Outra intervenção de grande impacto é a construção do Hospital Veterinário Municipal, no bairro Santa Rosa, que está com 58% da obra concluída. Com área de 900 m², a nova unidade está sendo erguida ao lado da Clínica Municipal Veterinária e contará com salas para atendimentos especializados, laboratório, farmácia, centro cirúrgico, área de internação, setores específicos para cães e gatos, sala de isolamento para doenças infectocontagiosas, além de recepções interna e externa e banheiros acessíveis. Quando inaugurado, o hospital oferecerá os serviços de urgência e emergência.

Segundo Sérgio Gomes, os investimentos também fortalecem a proteção animal no município. “Estamos construindo uma estrutura moderna e completa, que amplia o cuidado com os animais e atende uma demanda crescente da população”, afirmou.

A Prefeitura também avança com a construção da Clínica da Família do Boa Sorte, que está com 53% das obras concluídas. A unidade, com 350 m², irá oferecer consultas com clínico geral, ginecologista e dentista, além de exames, vacinação, curativos, acompanhamento do pré-natal, orientações e acolhimento. No bairro Cotiara, uma nova Clínica da Família está em fase inicial, com 12% da obra executada, e será construída próxima à Igreja de São Pedro e ao prédio da Associação de Moradores, substituindo o atual PSF que atende a comunidade.

Paralelamente, seguem em andamento reformas em diversas unidades e prédios da área da saúde, como a USF Sirene da Vila Nova, com 81% dos trabalhos realizados; o Posto de Saúde do São Judas, com 80%; a reforma da Subsecretaria de Saúde, em 70%; a USF da Vila Maria II, em 35%; e o anexo administrativo ao Hospital da Mulher, que já atingiu 60% de execução.

Para 2026, novos investimentos já estão previstos, como a licitação da UBS Colônia, que será ampliada e passará a contar com um Centro de Especialidades Médicas junto com a Atenção Primária. De acordo com o prefeito Luiz Furlani, o planejamento garante a continuidade das melhorias. “Estamos olhando para o futuro, com planejamento e responsabilidade, para garantir que Barra Mansa continue avançando e oferecendo uma rede de saúde cada vez mais estruturada e eficiente para todos”, concluiu o prefeito.