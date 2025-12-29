Os trabalhos foram realizados pela Prefeitura, Governo do Estado ou Governo Federal - Foto: Arquivo/PMBM

Barra Mansa - Barra Mansa fecha o ano de 2025 com um balanço expressivo na área de infraestrutura e investimentos públicos. No total, 20 obras foram concluídas, 25 estão em andamento e 07 já foram oficialmente anunciadas, reforçando o compromisso da gestão municipal com a melhoria da qualidade de vida na cidade. Os trabalhos foram realizados pela Prefeitura, Governo do Estado ou Governo Federal.

Entre as obras entregues este ano, destacam-se as novas creches da Vila Ursulino, Nova Esperança e Vista Alegre, além da reforma completa da Escola Luiz Amaral e da reforma e ampliação da Escola Júlio Branco. A cidade também ganhou importantes equipamentos de lazer e convivência, como a Praça das Nações Unidas, a Praça Guido Severi, a Praça Alberto Aldet, a Arena Vila Nova, a quadra da Vila Delgado, o Centro Recreativo do bairro Saudade e a área de recreação da Escola 9 de Abril.

Na área da saúde, a Policlínica do Nove de Abril e o posto do bairro Roberto Silveira. Também teve a adequação da Secretaria de Finanças, assim como a revitalização da antiga Estação Ferroviária e a pavimentação da Avenida Presidente Kennedy.

O cronograma de execução segue avançando com 25 obras em andamento, que incluem a construção da Creche do Boa Vista, a reforma da Escola Leonísio Sócrates Batista (Roberto Silveira), a cobertura da quadra do São Pedro e duas Clínicas da Família - Boa Sorte e Cotiara. Também seguem em ritmo acelerado a construção do Hospital Veterinário, do Mercado do Produtor e do Hospital do Olho, além quatro muros de contenção em diversos bairros, reformas em unidades de saúde e melhorias em equipamentos públicos como o Campla, o Parque da Cidade e a Subsecretaria de Saúde.

Com planejamento e investimento contínuo, a Prefeitura também anunciou 07 novas obras, entre elas a licitação da UBS Colônia, reformas em unidades escolares, quadras esportivas em bairros como São Francisco, Mangueira e Santa Maria II, o campo de grama sintética no Paraíso de Cima e a aguardada ETA da Região Leste.

O prefeito Luiz Furlani destaca que o conjunto de ações representa a consolidação de um ciclo de desenvolvimento sólido e planejado. "Encerramos 2025 com a certeza de que Barra Mansa vive um novo tempo. As obras concluídas mostram que estamos entregando resultados reais, que mudam a rotina das famílias. Ao mesmo tempo, seguimos acompanhando de perto cada projeto em execução e anunciando novas frentes de trabalho que vão fortalecer ainda mais nossa cidade. Governar é planejar, mas também é realizar. E estamos fazendo isso com responsabilidade, transparência e muito trabalho", destacou o prefeito.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, ressaltou que o balanço positivo é resultado de organização técnica e visão de futuro. "Cada obra entregue, cada projeto em andamento e cada anúncio feito é fruto de muito planejamento, responsabilidade e trabalho em equipe. Agradeço o empenho de todos do Planejamento Urbano e do Governo Estadual e Federal em algumas ações. Como nos orienta o prefeito Furlani, nosso foco é estruturar a cidade para o presente, mas principalmente para os próximos anos, garantindo crescimento ordenado, mais serviços públicos de qualidade e melhores condições de vida para a população. Encerrar 2025 com esse volume de investimentos mostra que estamos no caminho certo”, concluiu o secretário.



Confira quais foram as principais obras de 2025:



CONCLUÍDAS



- Creche Vila Ursulino

- Creche do Nova Esperança

- Creche da Vista Alegre

- Reforma completa da Escola Luiz Amaral

- Reforma e ampliação da Escola Júlio Branco

- Área de recreação da Escola 9 de Abril

- Praça das Nações Unidas

- Quadra da Vila Delgado

- Praça Guido Severi

- Policlínica do Nove de Abril

- Posto de Saúde do Roberto Silveira

- Adequação da Secretaria de Finanças

- Arena Vila Nova

- Centro Recreativo do bairro Saudade

- Reforma da antiga Estação Ferroviária

- Praça Alberto Aldet

- Pavimentação da Av. Presidente Kennedy

- Quadra do Colégio Marcello Drable

- Reforma do pavilhão, banheiros e piso do Parque da Cidade

- Piso da Praça Kids



EM ANDAMENTO



- Muro do Parque da Cidade (96% concluídas)

- Hospital do Olho (85%)

- Reforma do Campla (85%)

- Sirene da Vila Nova (81%)

- Posto de Saúde do São Judas (80%)

- Muro de Contenção no Ano Bom (73%)

- Muro de Contenção na Vista Alegre (72%)

- Reforma da Escola Leonísio Sócrates Batista - Roberto Silveira (72%)

- Muro de Contenção no Verbo Divino (70%)

- Reforma da Subsecretaria de Saúde (70%)

- Construção do Hospital Veterinário (58%)

- Clínica da Família do Boa Sorte (53%)

- Quadra do bairro Boa Sorte (48%)

- USF da Vila Maria II (35%)

- Construção do Mercado do Produtor (30%)

- Clínica da Família da Cotiara (12%)

- Cobertura da Quadra do São Pedro (10%)

- Creche do Boa Vista (20%)

- Muro de Contenção no Morro do Cruzeiro (7%)

- Anexo Administrativo ao Hospital da Mulher (60%)

- Reforma da Escola Djair Machado (Bocaininha) (5%)

- Reforma da Escola Antônio Pereira Bruno (Goiabal) (5%)

- Canalização de trecho do Córrego Cotiara e urbanização (5%)

- Reforma do Previbam (5%)

- Revitalização e construção de área kids na Praça do Santa Rosa (62%)



ANUNCIADAS



- Licitação da UBS Colônia

- Quadra do São Francisco

- Quadra no bairro Mangueira

- Quadra no bairro Santa Maria II

- ETA da Região Leste

- Campo de grama sintética no Paraíso de Cima

- Reforma da USF Rialto