Diferentes ações foram promovidas pela Pasta ao longo do anoFoto: Gabriel Borges
Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais de Barra Mansa divulga balanço do ano de 2025
Diferentes ações foram promovidas pela Pasta ao longo do ano, incluindo milhares de procedimentos de castração e eventos de confraternização de tutores com seus pets
Barra Mansa encerra 2025 com 20 obras concluídas e 25 em andamento
Um ano de entregas, investimentos e novas frentes de trabalho impulsionam o desenvolvimento da cidade
Barra Mansa encerra 2025 com avanços históricos nas políticas públicas de inclusão
Primeiro ano da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência consolida serviços, amplia atendimentos e inaugura programas estruturantes
Procon de Barra Mansa esclarece regras para troca e devolução de presentes após o Natal
Direitos do consumidor variam conforme o produto, a existência de defeito e as normas de cada estabelecimento
Hospital da Mulher de Barra Mansa celebra conquistas e anuncia metas para 2026
Sob nova gestão, unidade comemora resultados positivos e já planeja novas melhorias
Administração Municipal de Barra Mansa foca no planejamento de 2026 com LDO aprovada pela Câmara
Prioridade é o equilíbrio das contas públicas, o controle dos gastos e a responsabilidade fiscal
