Diferentes ações foram promovidas pela Pasta ao longo do anoFoto: Gabriel Borges

Publicado 30/12/2025 14:16

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais (SMPA) de Barra Mansa divulgou um balanço das ações desenvolvidas ao longo do ano, com destaque para os serviços realizados na Clínica Veterinária Municipal, localizada na Rua Adolpho Klotz, no bairro Santa Rosa. A unidade funciona em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e atende a população de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, oferecendo cuidados essenciais à saúde animal.

De acordo com dados da secretaria, somente neste ano foram realizadas mais de 2.400 castrações na clínica. O trabalho de controle populacional foi reforçado pela parceria com o RJ Pet e a UNIFAA (Centro Universitário de Valença), por meio de um castramóvel, que percorreu diferentes localidades do município e realizou cerca de 2.350 procedimentos. Ao todo, as ações resultaram em 4.750 castrações em 2025, um número expressivo que reflete o compromisso da gestão com o bem-estar animal e a saúde pública.

Os interessados em entrar em contato com a Clínica Veterinária Municipal podem ligar para os telefones: (24) 3512-0757 e (24) 3512-0756.

O secretário de Proteção e Bem-Estar dos Animais, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, também destacou as iniciativas voltadas à aproximação com a população e à valorização dos tutores de pets. "Tivemos eventos voltados aos tutores e, principalmente, para o bem-estar dos nossos animais. Foram seis ações especiais: Carna Pet, Páscoa Pet, Mãe de Pet, Dia das Crianças de Pet, Pai de Pet e o nosso Pet Noel, no Natal. Ficamos muito felizes com todo esse sucesso e agradecemos o empenho e a dedicação de todos os servidores da Pasta, além do apoio do prefeito Furlani, que tem um olhar especial para a nossa população e para a saúde dos animais", afirmou.

Beleza concluiu ressaltando um importante avanço que promete ampliar ainda mais os serviços oferecidos. “Um sonho está saindo do papel e, em breve, será entregue à população: o Hospital Veterinário Municipal, que está sendo construído ao lado da Clínica Veterinária, aqui no bairro Santa Rosa. Esse novo equipamento vai fortalecer ainda mais o nosso trabalho a partir do próximo ano”, finalizou o secretário.