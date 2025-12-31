Importantes conquistas e diálogo com a população marcam os primeiros 12 meses de administração municipal - Foto: Arquivo/PMBM

Publicado 31/12/2025 14:39

Barra Mansa - Prestes a completar um ano à frente da Prefeitura de Barra Mansa, o prefeito Luiz Furlani destaca um período marcado por entregas expressivas, reorganização administrativa e investimentos estruturantes que impactaram positivamente a vida da população, onde muitos destes em parceria com o Governo do Estado e com o Governo Federal. Com uma gestão baseada no diálogo, perto da população, planejamento e execução eficiente das políticas públicas, o município vive um novo ciclo de desenvolvimento. “É tempo de Barra Mansa”, como ressalta o chefe do Executivo.

"Assumimos a cidade com o compromisso de dar continuidade aos serviços, mas com foco em resgatar o amor e devolver o orgulho do cidadão barra-mansense. Encerramos 2025 com resultados concretos: obras entregues, projetos em andamento e novos investimentos anunciados. Isso é fruto de planejamento, trabalho em equipe e participação da população", afirmou o prefeito Luiz Furlani.

O município fecha o período com um balanço robusto na área de infraestrutura. Ao todo, 20 obras foram concluídas, 25 estão em andamento e 07 novas intervenções já foram oficialmente anunciadas.

Entre as obras concluídas, destacam-se as creches da Vila Ursulino, Nova Esperança e Vista Alegre, ampliando o acesso à educação infantil; a reforma completa da Escola Luiz Amaral e a reforma e ampliação da Escola Júlio Branco. A cidade também ganhou importantes equipamentos de lazer e convivência, como a Praça das Nações Unidas, Praça Guido Severi, Praça Alberto Aldet, Arena Vila Nova, Quadra da Vila Delgado, Centro Recreativo do bairro Saudade e a área de recreação da Escola 9 de Abril.

Também foram entregues o Posto de Saúde do Roberto Silveira, além da adequação da Secretaria de Finanças, a revitalização da antiga Estação Ferroviária e a pavimentação da Avenida Presidente Kennedy - uma das obras mais aguardadas pela população.

E as melhorias em mobilidade não pararam por aí! Novos asfaltamentos chegaram a 136 ruas em 2025 onde 23 bairros foram contemplados. Além das melhorias entregues, várias outras estão em andamento: construção da Creche do Boa Vista, reforma da Escola Leonísio Sócrates Batista (Roberto Silveira), cobertura da quadra do São Pedro e duas Clínicas da Família - nos bairros Boa Sorte e Cotiara. Também avançam projetos estratégicos como a construção do Hospital Veterinário, do Mercado do Produtor, do Hospital do Olho, além de muros de contenção em áreas de risco, reformas em unidades de saúde e melhorias em equipamentos públicos como o Campla, o Parque da Cidade e a Subsecretaria de Saúde.

Pensando no futuro, a Prefeitura anunciou novas obras, incluindo a licitação da UBS Colônia, reformas em unidades escolares, quadras esportivas nos bairros São Francisco, Mangueira e Santa Maria II, o campo de grama sintética no Paraíso de Cima e a aguardada ETA da Região Leste, que representa um marco para a segurança hídrica do município.

"Governar é planejar, mas também é realizar. Estamos entregando obras que mudam a rotina das famílias, acompanhando de perto cada projeto em execução e abrindo novas frentes de trabalho com responsabilidade, transparência e muito empenho", destacou o prefeito, agradecendo a parceria com os governos estadual, federal e com a Câmara de Vereadores.



Saúde



Na Saúde, a gestão ampliou atendimentos, reforçou o acolhimento nas unidades, reorganizou programas e garantiu mais agilidade em demandas urgentes.

Entre as principais conquistas da Pasta, liderada pelo secretário Sérgio Gomes, estão: Barra Mansa se transformou em um polo de transplantes de rim no país; ampliação da estrutura da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com distribuição de medicamentos e serviço de transporte gratuito de pacientes para casa durante a madrugada; instalação de uma unidade do Samu na Região Leste; descentralização de exames laboratoriais e entrega de bolsas de ostomia; inauguração de uma unidade de saúde no Roberto Silveira e reforma e ampliação de várias outras.

Também é possível citar: entrega de tablets para otimizar os trabalhos dos agentes de saúde no município; distribuição de kits maternidade no Hospital da Mulher, aquisição de novas vans para o Tratamento Fora de Domicílio; entrega de novas ambulâncias e ampliação da frota da Secretaria; mutirões de ultrassonografia; de exames procedimentos oftalmológicos; contratação de um neuropediatra; entre tantas outras ações. "A saúde sempre será prioridade. Trabalhamos para humanizar o atendimento e para que cada cidadão tenha acesso digno e eficiente aos serviços", destacou Furlani.



Assistência Social



Entre os principais avanços, destacou-se a aprovação da Lei Municipal nº 6.086/25, que regulamenta o SUAS no município e amplia a participação social. Barra Mansa também fortaleceu a Segurança Alimentar e Nutricional com a adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), lançando editais para agricultura familiar (PAA).

Ao longo do ano, a Pasta promoveu mutirões de cidadania, com apoio do programa estadual “RJ Para Todos + Serviços”, garantindo emissão de documentos, atualização do CadÚnico e acesso facilitado a benefícios. Também desenvolveu atividades voltadas a públicos específicos, como mulheres, idosos e a população negra, incluindo eventos de valorização cultural e ações educativas, especialmente durante o mês da consciência negra.

Em julho, realizou a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social, que reuniu governo e sociedade civil para avaliar demandas e definir diretrizes para a política social. O ano também foi marcado pela atenção à Melhor Idade, com passeios para fortalecer o bem-estar e a socialização. A Pasta é administrada pela secretária e primeira-dama Joseane Ricarte.



Inclusão da Pessoa com Deficiência



As políticas voltadas à inclusão avançaram com a ampliação de serviços. Tendo como secretária a vice-prefeita Luciana Alves, a Secretaria da Pessoa com Deficiência também fomentou atendimentos, orientações e ações de conscientização.

Ao longo do ano, foram realizados 739 cadastros no Censo da Pessoa com Deficiência e cadastros; 300 emissões da Carteira de Identificação Digital da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA); 115 carteirinhas de fibromialgia e 162 itens de acessibilidade distribuídos, entre cordões de girassol e abafadores de ruído. A Secretaria também realizou 1.222 atendimentos gerais e 57 atendimentos via Central de Libras.

“Trabalhamos para que Barra Mansa seja uma cidade acolhedora e inclusiva, onde cada cidadão tenha garantido seu direito de participar plenamente da sociedade”, completou Furlani.



Segurança Pública



Barra Mansa registrou avanços importantes na segurança pública em 2025, graças à atuação conjunta da Secretaria Municipal de Ordem Pública, da Guarda Municipal e das Polícias Civil e Militar. Nos meses de outubro e novembro, os dados do ISP-RJ mostraram quedas expressivas nos principais indicadores de criminalidade. Em novembro, os homicídios reduziram 57%, os roubos de veículos caíram 50% e os roubos de rua diminuíram 25%. Outubro também apresentou resultados positivos, com queda total nos roubos de veículos, redução de 67% nos roubos de rua e de 20% nos homicídios.

Esses resultados são reflexo de investimentos como novas viaturas, tecnologias de monitoramento e uso de drone de última geração. Segundo o prefeito, os índices confirmam que o município avança com planejamento e integração, garantindo mais tranquilidade para a população.



Tecnologia e inovação



A área de tecnologia recebeu investimentos para modernizar a gestão pública, ampliar a transparência e aprimorar o atendimento ao cidadão. A Prefeitura avançou na digitalização de serviços, modernização de sistemas internos, atualização de equipamentos e implantação de plataformas que facilitam solicitações e acompanhamentos de demandas.

Recentemente, lançou o aplicativo oficial do município: Governo Presente. A plataforma é prática e intuitiva, reunindo em um único ambiente digital, diversos serviços essenciais à população. Entre as funcionalidades estão a consulta de informações, notícias atualizadas, acesso facilitado a serviços das secretarias, além de ferramentas para protocolos, solicitações e acompanhamento de demandas.

Também implantou o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – plataforma que moderniza processos internos, substitui documentos em papel e agiliza o trâmite administrativo. Além disso, já possui o GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos); o Pague Bem Menos, que funciona através do WhatsApp (24) 98100-9620, informando os estabelecimentos com os preços mais vantajosos para 50 itens alimentícios; e a Sara – atendente virtual que por meio do número de WhatsApp (24) 2106-3400 dá acesso a serviços da Secretaria de Finanças. "Tecnologia é eficiência. Investir em inovação significa dar mais agilidade aos serviços e aproximar ainda mais a população da administração pública", disse o prefeito Furlani.



Educação



A Prefeitura inaugurou três novas creches nos bairros Vista Alegre, Vila Ursulino e Nova Esperança, ampliando em cerca de 400 o número de vagas para crianças de zero a três anos. Também deu início à construção da Creche do Boa Vista, na Região Leste. Além disso, em parceria com o governo estadual, inaugurou no Colégio Municipal Prefeito Marcello Drable, no bairro Ano Bom, um moderno laboratório de iniciação científica.

Entregou a reforma e modernização da Escola Prefeito Luiz Amaral (bairro Santa Clara) e da Escola Júlio Branco (Km 4). Também anunciou a reforma completa do Colégio Municipal Antônio Pereira Bruno (Goiabal), da Escola Municipal Eliete Ferreira (Vista Alegre) e da quadra da Escola Djair Machado (Bocaininha). Segue com a revitalização da Escola Leonísio Sócrates Batista (Roberto Silveira).



Meio Ambiente



A Secretaria Municipal de Meio Ambiente ampliou as ações de arborização urbana, reflorestamento e envolvimento comunitário. Mais de 10 mil mudas nativas da Mata Atlântica foram doadas por meio do programa Disque Mudas, que também orienta sobre o plantio adequado. Paralelamente, o município realizou diversos plantios em áreas públicas, incluindo praças, avenidas, margens de rios e pontos estratégicos.

Cerca de 70 árvores foram inseridas ao longo da margem do Rio Paraíba do Sul até a Câmara Municipal nos últimos meses. O trabalho também incluiu o paisagismo de canteiros e avenidas, com espécies como aspargos-pluma e palmeiras-oxitonia.



Cultura, Esporte e Lazer



Os setores de cultura, esporte e lazer receberam destaque. Eventos culturais foram ampliados, o calendário municipal fortalecido e talentos locais valorizados. Entre os destaques, o maior Carnaval e o maior Natal da história da cidade, a Expo Cristã e a Expo BM.

Praças e espaços públicos foram revitalizados, como as praças do Santa Rosa e as do Ano Bom (Nações Unidas e a nova Alberto Aldet), garantindo locais mais seguros e acolhedores.

No esporte, projetos comunitários retornaram, competições receberam apoio e novas oportunidades foram oferecidas a crianças e jovens. “Cultura, esporte e lazer fortalecem nossa identidade e melhoram a qualidade de vida”, afirmou o prefeito.



Diálogo e proximidade: as marcas registradas de Furlani



O diálogo constante com a população segue como característica da gestão. Furlani visita bairros com frequência, realiza reuniões com moradores e participa de atendimentos diretos, reforçando a construção de uma administração próxima ao munícipe, participativa e transparente. “Quem escuta, resolve melhor”, ressalta o prefeito.

Ao concluir os primeiros 12 meses de gestão, o prefeito reforça que os avanços são apenas o começo. “Trabalhamos muito neste primeiro ano, mas temos muito mais a fazer. Barra Mansa vive um novo tempo, de respeito, gestão séria e resultados concretos. Seguiremos firmes para deixar a nossa cidade mais bonita e sendo motivo de orgulho para todos”, finalizou Luiz Furlani.