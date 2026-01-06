Campanha reforça a importância da prevenção, do acompanhamento psicológico e do bem-estar integral - Foto: Divulgação

Publicado 06/01/2026 15:46

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou as atividades da campanha Janeiro Branco com uma ação realizada na Unidade Básica de Saúde da Família Lenimar Rosa, no bairro Vila Maria. A programação seguirá ao longo do mês com uma série de atividades em diversas unidades de Atenção Básica do município, envolvendo palestras, rodas de conversa, exercícios orientados e momentos de integração com os usuários.

A iniciativa integra o calendário anual de campanhas de saúde e, neste ano, traz como tema “Paz, equilíbrio e saúde mental”, reforçando a importância do cuidado integral com corpo e mente, da convivência social e da adoção de hábitos que promovem qualidade de vida.

A assistente social Miriam de Castilho Costa destacou que a Atenção Básica tem papel fundamental na prevenção e no acompanhamento dos casos relacionados à saúde mental. Segundo ela, o trabalho desenvolvido na unidade envolve cuidado físico, emocional e social, estimulando hábitos saudáveis, convivência comunitária e acompanhamento contínuo com a equipe multiprofissional.

"O Janeiro Branco nos lembra a importância de cuidarmos da saúde mental. Aqui na unidade nós trabalhamos a prevenção e também o acompanhamento. A saúde é um todo: corpo, mente, convivência social e qualidade de vida. Exercícios, socialização e o acompanhamento na unidade ajudam a manter esse equilíbrio. E, se houver adoecimento, o usuário deve nos procurar para avaliação com o médico e com a equipe multiprofissional, sendo encaminhado quando necessário", explicou Miriam.

Para o farmacêutico da unidade, Rodrigo Bernardo, o Janeiro Branco integra o conjunto de campanhas temáticas realizadas ao longo do ano, criadas para aproximar a população das ações de saúde. Segundo ele, a proposta deste ano reforça que o bem-estar depende do equilíbrio entre saúde física, emocional, espiritualidade, convivência social e acompanhamento regular na unidade.

"Cuidar da saúde física, manter boas relações, reservar um tempo para si e socializar também fazem parte do cuidado com a saúde mental. Na Atenção Básica, trabalhamos a prevenção e o acompanhamento. Muitas vezes a pessoa acha que está com um problema emocional, mas pode ser uma questão física, por isso os exames e o acompanhamento são importantes. A unidade está de portas abertas, com equipe multiprofissional preparada para acolher, orientar e encaminhar quando necessário", afirmou o farmacêutico.

Os usuários também participaram do momento de diálogo e troca de experiências. O aposentado Fernando Vilela de Souza, que acompanhou a atividade, relatou a importância de buscar apoio profissional. “A angústia é uma dor no coração, e é importante conversar com um profissional para entender os sentimentos e realizar atividades que ajudam a aliviar”, frisou.



Programação do Janeiro Branco — Atenção Básica:



- ⁠07/01/2026 — 08:30 hs — PSF Jardim Primavera

08/01/2026 — 08 hs — PSF Siderlândia

09/01/2026 — 08 hs — PSF Km4

09/01/2026 — 8:30 hs — PSF Vila Coringa I

09/01/2026 — 10 hs — PSF Vila Coringa II

12/01/2026 — 08 hs — PSF Floriano

13/01/2026 — 07:15 hs — PSF Saudade

14/01/2026 — 08 hs — PSF Vila Independência

14/01/2026 — 08 hs — PSF Boa Vista II

14/01/2026 — 09 hs — PSF Santa Maria II

15/01/2026 — 08 hs — PSF Amparo

15/01/2026 — 09 hs — PSF Vila Orlandelia

16/01/2026 — 10 hs — PSF Piteiras

27/01/2026 — 13 hs — PSF Piteiras

30/01/2026 — 14 hs — PSF Paraíso de Cima