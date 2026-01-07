A feira livre é realizada em diversos bairros entre quarta-feira e domingo - Foto: Gabriel Borges

Publicado 07/01/2026 14:17

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Rural e de Ordem Pública, segue promovendo em 2026 a tradicional Feira Livre, que continua levando produtos frescos, de qualidade e com preços acessíveis aos moradores de diversos bairros da cidade. A iniciativa reforça o compromisso do município com o fortalecimento da economia solidária, a valorização dos produtores locais e o incentivo ao consumo consciente.

Com uma grande variedade de peixes, frutas, verduras, legumes, bolos, produtos industrializados e opções da culinária local, a Feira Livre se mantém como um importante espaço de convivência comunitária e incentivo ao comércio de pequeno porte. Além de gerar renda para agricultores e feirantes, o evento contribui para a preservação da cultura alimentar e para a aproximação entre produtores e consumidores.

A programação continua acontecendo em diferentes regiões da cidade ao longo da semana, facilitando o acesso da população. Às quartas-feiras, a feira ocorre no Centro; às quintas-feiras, no bairro Boa Sorte; às sextas-feiras, no bairro Saudade; aos sábados, no Ano Bom; e aos domingos, na Vila Nova. Em todos os locais, o funcionamento é das 6h às 13h.

Frequentadora assídua da feira, a aposentada Igina Maria destacou a importância da iniciativa para o dia a dia da população. “A feira é muito importante pra gente, principalmente pra quem já é aposentado. Aqui encontro produtos fresquinhos, com preço justo, e ainda tenho contato direto com quem produz. É bom para a nossa saúde e também para ajudar os trabalhadores da nossa cidade”, afirmou.