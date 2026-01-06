Trabalho contempla canteiros e áreas públicas, promovendo mais segurança, bem-estar e qualidade de vidaFoto: Gabriel Borges
Prefeitura intensifica serviços de limpeza, roçada e capina no Centro de Barra Mansa
Trabalho contempla canteiros e áreas públicas, promovendo mais segurança, bem-estar e qualidade de vida à população
Unidade de Saúde da Vila Maria promove ações de cuidado, paz e equilíbrio para a saúde mental
Campanha reforça a importância da prevenção, do acompanhamento psicológico e do bem-estar integral dos usuários do SUS
Hemonúcleo de Barra Mansa alerta para baixo estoque de sangue e pede colaboração de voluntários
Tipos O+ e todos os negativos estão abaixo do nível recomendado na unidade
Secretaria de Saúde de Barra Mansa reforça investimentos e amplia rede de atendimento em 2025
Obras entregues, projetos em andamento e planejamento para 2026 marcam avanços na infraestrutura da saúde
Prefeito Furlani celebra um ano de gestão com avanços concretos e grandes entregas em Barra Mansa
Importantes conquistas e diálogo com a população marcam os primeiros 12 meses de administração municipal
Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais de Barra Mansa divulga balanço do ano de 2025
Diferentes ações foram promovidas pela Pasta ao longo do ano, incluindo milhares de procedimentos de castração e eventos de confraternização de tutores com seus pets
