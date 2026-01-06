Trabalho contempla canteiros e áreas públicas, promovendo mais segurança, bem-estar e qualidade de vida - Foto: Gabriel Borges

Trabalho contempla canteiros e áreas públicas, promovendo mais segurança, bem-estar e qualidade de vidaFoto: Gabriel Borges

Publicado 06/01/2026 15:49

Barra Mansa - A rotina da cidade fica mais leve quando o ambiente ao redor está limpo e bem cuidado. Pensando nisso, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU), intensificou os serviços de roçada, capina e limpeza nos canteiros centrais e áreas públicas, ao longo das avenidas Dr. Dário Aragão e Roosevelt Brasil.

As equipes retiraram a vegetação alta e as ervas daninhas, além de varrerem, recolherem resíduos e realizarem a manutenção geral das vias. Além de contribuir para a estética urbana, o trabalho ajuda a evitar a proliferação de insetos, animais peçonhentos e o acúmulo de lixo, promovendo um ambiente mais seguro e agradável para a população. A ação faz parte do cronograma permanente de zeladoria urbana.

"A limpeza e a manutenção dos canteiros são ações essenciais para manter a cidade organizada, segura e acolhedora. Quando cuidamos dos espaços públicos, valorizamos o patrimônio coletivo e promovemos mais qualidade de vida para os moradores", destacou o secretário de Manutenção Urbana, Fanuel Fernando Faria.

A Prefeitura reforça que a conservação das áreas públicas também depende da colaboração da comunidade, especialmente no descarte correto de resíduos e no cuidado com os espaços comuns, evitando sujeira e retrabalho das equipes de manutenção.