Com a participação de 300 atletas, evento foi realizado no ponto final do bairro - Foto: Paulo Dimas

Publicado 12/01/2026 11:35

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, apoiou neste domingo, dia 11, a realização da ‘1ª Caminhada e Corrida Super Nova Telecom’ no bairro Colônia Santo Antônio. O evento teve largada no ponto final do bairro, próximo de onde acontece a Feira de Empreendedorismo da Colônia.

Com participação de 300 atletas, a iniciativa foi um sucesso, promovendo a prática esportiva, a integração social e o incentivo ao exercício físico para pessoas de todas as idades. A caminhada e a corrida reforçaram a importância do esporte como ferramenta de saúde e bem-estar.

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Mário Jorge, destacou a ação. “É muito importante começar o ano com eventos como este, que estimulam a população a se movimentar, praticar atividades físicas e ocupar os espaços públicos de forma positiva”, afirmou.

Moradora do bairro São Francisco, Júlia Barros parabenizou a organização e frisou a importância de se exercitar. “Esta foi a minha primeira corrida, gostei muito da estrutura. Estava pensativa, mas consegui superar desafios e o evento foi muito importante para me motivar a continuar praticando exercícios. Parabéns a todos os organizadores e participantes”, ressaltou.

Os três primeiros colocados no feminino e masculino foram premiados com troféus. Além disso, todos os participantes receberam medalhas e camisas oficiais do evento.