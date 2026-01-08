Iniciativa da Prefeitura oferece comparação diária de preços - Foto: Arquivo/PMBM

Publicado 08/01/2026 13:27

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa segue fortalecendo, em 2026, o Programa Pague Bem Menos, iniciativa que tem como objetivo garantir mais transparência, economia e praticidade aos consumidores do município. A plataforma permite a comparação diária de preços de produtos da cesta básica e de limpeza, auxiliando as famílias no planejamento das compras e na organização do orçamento doméstico.

Atualmente, o programa compara 50 itens, com informações atualizadas diariamente pelos supermercados participantes até às 9h, inclusive aos fins de semana e feriados. Desde sua implantação, o portal oficial já registrou quase 23 mil acessos, refletindo o crescente interesse da população em utilizar a ferramenta para encontrar os melhores preços no comércio local. A iniciativa é desenvolvida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Governança Corporativa, em parceria com o Procon, que também atua na fiscalização das ofertas.

Um dos destaques do Pague Bem Menos é a assistente virtual Olívia, que pode ser acionada pelo WhatsApp, no número (24) 98100-9620. Por meio de mensagens de texto ou áudio, a população recebe, em tempo real, a indicação dos estabelecimentos com os preços mais vantajosos para os produtos desejados, tornando o acesso à informação ainda mais rápido e acessível.

O secretário municipal de Relações Institucionais e Governança Corporativa e idealizador do projeto, Júlio César Fialho Esteves, ressaltou a consolidação e a expansão do programa. "O programa ‘Pague Bem Menos’ chegou para ficar e a cada dia será ainda mais útil. Essa iniciativa inédita em todo o Brasil oferece aos consumidores locais, especialmente os mais vulneráveis economicamente, uma ferramenta ágil, precisa, prática e extremamente acessível para saber onde os 50 produtos mais requisitados em supermercados estão com os preços mais baratos a cada dia, inclusive nos sábados, domingos e feriados. Além disso, todos saem ganhando, graças ao estímulo da concorrência entre as empresas, que gera descontos promocionais e favorece toda a sociedade, independentemente da camada social", contou.

Júlio falou ainda das perspectivas para o programa em 2026. “Neste ano, além do serviço continuar em plena atividade, com a bênção do prefeito Furlani, incluiremos diariamente os preços mais baratos dos itens mais comercializados em farmácias e drogarias, além dos preços de combustíveis nos postos da região central do município. E vem mais novidades, como a criação de um encarte diário automatizado com imagens dos produtos mais em conta e os respectivos estabelecimentos”, concluiu.

O Pague Bem Menos pode ser acessado gratuitamente pelo site https://barramansa.rj.gov.br/pague-bem-menos.