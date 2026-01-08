Iniciativa da Prefeitura oferece comparação diária de preçosFoto: Arquivo/PMBM
Programa Pague Bem Menos segue ativo em 2026 e amplia benefícios para consumidores em Barra Mansa
Iniciativa da Prefeitura oferece comparação diária de preços, conta com assistente virtual e prevê expansão para farmácias e combustíveis
Programa Pague Bem Menos segue ativo em 2026 e amplia benefícios para consumidores em Barra Mansa
Iniciativa da Prefeitura oferece comparação diária de preços, conta com assistente virtual e prevê expansão para farmácias e combustíveis
Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa projeta avanços para 2026
Trabalho no campo, investimentos em infraestrutura e apoio ao produtor estão entre os serviços desenvolvidos pela pasta
Inscrições para a Corrida de São Sebastião começam sábado
Evento tradicional abre o calendário esportivo de Barra Mansa em 2026, unindo esporte, fé e solidariedade
Feira Livre segue fortalecendo a economia local de Barra Mansa em 2026
Realizada em diferentes bairros, de quarta-feira a domingo, a atividade continua oferecendo produtos frescos, culinária local e valorizando produtores rurais do município
Prefeitura intensifica serviços de limpeza, roçada e capina no Centro de Barra Mansa
Trabalho contempla canteiros e áreas públicas, promovendo mais segurança, bem-estar e qualidade de vida à população
Unidade de Saúde da Vila Maria promove ações de cuidado, paz e equilíbrio para a saúde mental
Campanha reforça a importância da prevenção, do acompanhamento psicológico e do bem-estar integral dos usuários do SUS
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.