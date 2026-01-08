Trabalho no campo, investimentos em infraestrutura e apoio ao produtor estão entre os serviços desenvolvidos pela pasta - Foto: PMBM

Publicado 08/01/2026 13:20

Barra Mansa - Começar o ano com os pés no chão, sem perder de vista o compromisso com quem vive e produz no campo. Essa é a diretriz que guia a Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa em 2026, segundo o secretário Bruno Meirelles. Veterinário de formação e apaixonado pelo agro, ele faz questão de destacar que os resultados de 2025 refletem o trabalho coletivo de uma equipe empenhada em fortalecer o setor rural do município.

Os números ajudam a dimensionar esse esforço. Ao longo do ano passado, mais de 380 quilômetros de estradas rurais passaram por revitalização, totalizando 1.210 viagens de caminhões de escória. O serviço beneficiou diretamente cerca de 270 propriedades. “As chuvas intensas dos últimos dias serviram como prova da qualidade do serviço. Até agora, não tivemos registro de danos nas vias recuperadas”, ressalta Bruno.

Outro destaque foi o avanço na sanidade e no melhoramento genético dos rebanhos. Ao todo, 2.148 bezerras foram vacinadas contra a brucelose, doença bacteriana que compromete o sistema reprodutivo dos bovinos e pode causar abortos e infertilidade. Paralelamente, as equipes técnicas realizaram aproximadamente 160 protocolos de IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo), 328 exames de ultrassonografia e 160 inseminações artificiais. “Estamos levando tecnologia ao campo para elevar, cada vez mais, a qualidade dos animais produzidos em nosso município”, afirma o secretário.

No âmbito do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), a secretaria concluiu o novo projeto de lei para o setor e intensificou a fiscalização dos estabelecimentos registrados, assegurando a qualidade sanitária dos produtos de origem animal, desde a produção até o beneficiamento. A atuação inclui o controle e a concessão do selo de qualidade, além de orientação técnica aos produtores. “Acompanhamos a formalização, ampliamos o acesso aos mercados e garantimos mais segurança alimentar ao consumidor. Ao mesmo tempo, ajudamos os produtores a saírem da informalidade, fortalecendo a economia local e a confiança no mercado”, explica Bruno Meirelles.

A Expo Girolando e a 3ª Jornada Técnica Girolando – Raça Nacional, realizadas em maio, reuniram mais de 200 animais de alto valor genético, com a participação de criadores do Sul Fluminense e dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. O evento movimentou mais de R$ 700 mil em negócios e contou, pela primeira vez, com uma Feira de Negócios voltada aos segmentos da agropecuária e da produção rural. Durante a programação, mais de 90 estudantes e criadores participaram de aulas práticas promovidas na Jornada Técnica, considerada a maior realizada em nível nacional.



Os torneios leiteiros consolidaram-se como um dos pontos altos do calendário rural. O torneio leiteiro de Antônio Rocha, em junho, chamou atenção pelo desempenho dos animais, especialmente da vaca Maley, grande campeã do evento, com média diária de produção de 65,687 quilos de leite. Enquanto o Torneio de Amparo, em setembro, alcançou outra marca expressiva: uma das vacas participantes superou os 92 quilos de leite.

O mês de dezembro foi marcado por ações voltadas à integração com as comunidades rurais. Crianças de fazendas receberam kits natalinos com guloseimas e cartilhas para colorir. Bairros como Piteiras, Boa Sorte, Jardim América, Vila Coringa e São Luiz foram contemplados com sessões do projeto Cinema Itinerante. O calendário ainda incluiu a Copa Arena Marchador e a Copa Arena Marchador de Impacto, eventos que valorizaram o trabalho dos criadores da raça Mangalarga Marchador e fortaleceram o intercâmbio entre produtores da região.



PERSPECTIVAS PARA 2026

Para este ano, a Secretaria de Desenvolvimento Rural projeta iniciativas que ampliam o alcance do trabalho já realizado. Entre elas está o fornecimento de 500 embriões provenientes de Fertilização in Vitro (FIV) a pequenos produtores, em parceria com o Sebrae, com foco na melhoria genética do rebanho.

Também estão no radar a adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, selo do Ministério da Agricultura que permitirá que produtos como carnes, ovos e mel, sejam comercializados em todo o Brasil; a manutenção e ampliação dos eventos rurais, já consolidados como referência nacional; a continuidade dos serviços de manutenção das estradas vicinais; o reforço da assistência técnica, com a vacinação contra a brucelose e o uso de biotecnologias reprodutivas; a retomada do Circuito Mega Leite nas etapas Sul e Sudeste; a realização de corridas e passeios ciclísticos nos distritos, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes; e a promoção do turismo rural, em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

“Nosso objetivo é simples e desafiador: cuidar de quem produz, gerar renda no campo e garantir alimentos de qualidade para a população. Buscamos criar condições para que o produtor rural permaneça no campo com dignidade, acesso à tecnologia, assistência técnica e oportunidades de desenvolvimento”, conclui Bruno Meirelles, agradecendo o apoio do prefeito Luiz Furlani a todas as ações realizadas pela secretaria.