O encontro aconteceu na Igreja Matriz, no CentroFoto: Gabriel Borges

Publicado 09/01/2026 12:27

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa e a Paróquia de São Sebastião realizaram uma reunião de alinhamento para definir os últimos detalhes da organização da tradicional Festa de São Sebastião, padroeiro do município, que será realizada entre os dias 15 e 20 de janeiro. O encontro aconteceu na Igreja Matriz, no Centro.

Estiveram presentes o presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda; a representante da organização da Paróquia, Diala Terra; além de equipes da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU), do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e da Guarda Municipal. Os representantes foram recebidos pelo pároco, o padre Renê Luiz Paulinho de Oliveira.

Durante a reunião, foram discutidas ações voltadas à infraestrutura, ordenamento urbano, segurança, limpeza, apoio operacional e logística, com o objetivo de garantir que o evento ocorra de forma organizada e segura, proporcionando conforto aos fiéis, moradores e visitantes.

A programação da festa reúne momentos religiosos, culturais e de confraternização comunitária. Além das celebrações litúrgicas, novenas e procissões, o evento contará com atrações musicais e atividades especiais na Praça da Matriz, como o tradicional Show de Prêmios, no dia 18 de janeiro, e apresentações de artistas como Julinho Marassi & Gutemberg, Peter & Alan, Camila Duarte e Jó & Samuel - sempre após as missas.

O padre Renê Luiz Paulinho de Oliveira destacou a importância da parceria entre a Paróquia e o poder público para a realização do evento. “A Festa de São Sebastião é um momento de fé, devoção e união da comunidade. Esse diálogo com a Prefeitura é fundamental para acolher bem os fiéis, com organização e segurança, mantendo viva uma tradição tão importante para a nossa cidade”, afirmou.

O presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, também ressaltou a relevância da festa para o município. “Além do seu significado religioso, a Festa de São Sebastião é uma importante manifestação cultural, que fortalece a identidade do município, valoriza as tradições locais e movimenta a economia. O trabalho conjunto entre a Prefeitura, a Paróquia e as secretarias garante uma programação estruturada e acessível para toda a população”, destacou.

A Festa de São Sebastião 2026 contará com uma extensa programação religiosa, cultural e comunitária, reunindo fiéis, moradores e visitantes em um dos mais tradicionais eventos do calendário do município.



FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2026



Programação Religiosa:



03/01 (sábado)

* 18h – Recitação do Terço (Movimento do Terço dos Homens Paroquial)

* 19h30 – Missa de envio da Imagem Missionária de São Sebastião

Presidente: Padre Renê Luiz, SVD



De 03 a 19/01

Visita da Imagem de São Sebastião às famílias e instituições da Paróquia São Sebastião e às demais paróquias de Barra Mansa:

* 03/01 a 08/01 – Paróquia Santa Cruz

* 08/01 a 13/01 – Paróquia Santo Antônio de Pádua

* 13/01 a 19/01 – Paróquia Sagrado Coração de Jesus



10/01 (sábado)

* 15h – Missa da Saúde com Unção dos Enfermos e envio dos agentes da Pastoral da Pessoa Idosa

Equipe litúrgica: Pastoral da Saúde

Presidente: Padre Joby Joseph, SVD



Novena de São Sebastião



11/01 (domingo)

* 19h – Missa | Equipe Litúrgica: Setor 1

Presidente: Padre Marco de Brito, SVD

Gesto concreto: Arroz



12/01 (segunda-feira)

* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Setor 2

Presidente: Padre Alisson Rodrigues

Gesto concreto: Feijão



13/01 (terça-feira)

* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Paróquia Santa Cruz

Presidente: Padre José Arimatéia

Gesto concreto: Óleo



14/01 (quarta-feira)

* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Setor 4

Presidente: Padre Renê Luiz, SVD

Gesto concreto: Fralda geriátrica

Envio e bênção dos trabalhadores da festa



15/01 (quinta-feira)

* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Paróquia Santo Antônio

Presidente: Padre Deivi Santana

Gesto concreto: Pó de café



16/01 (sexta-feira)

* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Sagrado Coração de Jesus

Presidente: Padre Flávio Luís

Gesto concreto: Leite



17/01 (sábado)

* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Setor 3

Presidente: Padre Carlos Xavier

Gesto concreto: Produto de higiene pessoal



18/01 (domingo)

* 19h – Missa | Equipe Litúrgica: Setor 5

Presidente: Padre Gregório Sallu, SVD

Gesto concreto: Biscoito



19/01 (segunda-feira)

* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Setor 6

Presidente: Padre Wilson Feitosa, SVD

Gesto concreto: Macarrão



20/01 - Dia do Glorioso Mártir São Sebastião (terça-feira)

* 6h – Missa pelas Famílias – ECC / Pastoral Familiar

Presidente: Padre Joby Joseph, SVD

* 7h30 – Missa das Pastorais Sociais

Presidente: Padre Rafael Ferreira

* 9h – Procissão e Missa pelas Crianças

Equipe litúrgica: Pastoral IVC

Presidente: Padre Wilson Feitosa, SVD

* 11h – Missa pela Cidade de Barra Mansa e acolhida aos PCDs

Equipe litúrgica: CEB São Sebastião

Preside a Eucaristia: Dom Luiz Henrique

* 15h – Missa Solene seguida de Procissão

Equipe litúrgica: Comunidades

Presidente: Provincial Padre Denzil Crasta, SVD

* 16h30 – Procissão pelas ruas da cidade

* 19h – Missa pelos Jovens e Devotos

Equipe litúrgica: Setor Juventude

Presidente: Padre Gregório Sallu, SVD



Atrações Musicais e Praça de Alimentação



(De 15 a 20/01, logo após as missas)

* 15/01 – DJ Dayene Teobaldo

* 16/01 – Julinho Marassi & Gutemberg

* 17/01 – Ricardinho

* 18/01 – Peter & Alan

* 19/01 – Camila Duarte

* 20/01 – Jô & Samuel



Programação Especial



Show de Prêmios – São Sebastião

* 18/01 (domingo), às 14h – Praça da Matriz São Sebastião



Show com Tico Balanco & Grupo Kimanero

* 18/01 (domingo), após o Show de Prêmios



22º Leilão de Gado – São Sebastião

* 07/02 (sábado), às 14h

* Parque de Exposições de Antônio Rocha



Corrida São Sebastião

* Corrida Infantil: 18/01 (domingo), às 18h

Percurso: CEB Cristo Libertador até a Fazenda da Posse



* Corrida Rústica: 18/01 (domingo), às 7h30

Largada: Av. Joaquim Leite

Organização: Prefeitura de Barra Mansa