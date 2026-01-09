O encontro aconteceu na Igreja Matriz, no CentroFoto: Gabriel Borges

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa e a Paróquia de São Sebastião realizaram uma reunião de alinhamento para definir os últimos detalhes da organização da tradicional Festa de São Sebastião, padroeiro do município, que será realizada entre os dias 15 e 20 de janeiro. O encontro aconteceu na Igreja Matriz, no Centro.
Estiveram presentes o presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda; a representante da organização da Paróquia, Diala Terra; além de equipes da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU), do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e da Guarda Municipal. Os representantes foram recebidos pelo pároco, o padre Renê Luiz Paulinho de Oliveira.
Durante a reunião, foram discutidas ações voltadas à infraestrutura, ordenamento urbano, segurança, limpeza, apoio operacional e logística, com o objetivo de garantir que o evento ocorra de forma organizada e segura, proporcionando conforto aos fiéis, moradores e visitantes.
A programação da festa reúne momentos religiosos, culturais e de confraternização comunitária. Além das celebrações litúrgicas, novenas e procissões, o evento contará com atrações musicais e atividades especiais na Praça da Matriz, como o tradicional Show de Prêmios, no dia 18 de janeiro, e apresentações de artistas como Julinho Marassi & Gutemberg, Peter & Alan, Camila Duarte e Jó & Samuel - sempre após as missas.
O padre Renê Luiz Paulinho de Oliveira destacou a importância da parceria entre a Paróquia e o poder público para a realização do evento. “A Festa de São Sebastião é um momento de fé, devoção e união da comunidade. Esse diálogo com a Prefeitura é fundamental para acolher bem os fiéis, com organização e segurança, mantendo viva uma tradição tão importante para a nossa cidade”, afirmou.
O presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, também ressaltou a relevância da festa para o município. “Além do seu significado religioso, a Festa de São Sebastião é uma importante manifestação cultural, que fortalece a identidade do município, valoriza as tradições locais e movimenta a economia. O trabalho conjunto entre a Prefeitura, a Paróquia e as secretarias garante uma programação estruturada e acessível para toda a população”, destacou.
A Festa de São Sebastião 2026 contará com uma extensa programação religiosa, cultural e comunitária, reunindo fiéis, moradores e visitantes em um dos mais tradicionais eventos do calendário do município.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2026

Programação Religiosa:

03/01 (sábado)
* 18h – Recitação do Terço (Movimento do Terço dos Homens Paroquial)
* 19h30 – Missa de envio da Imagem Missionária de São Sebastião
Presidente: Padre Renê Luiz, SVD

De 03 a 19/01
Visita da Imagem de São Sebastião às famílias e instituições da Paróquia São Sebastião e às demais paróquias de Barra Mansa:
* 03/01 a 08/01 – Paróquia Santa Cruz
* 08/01 a 13/01 – Paróquia Santo Antônio de Pádua
* 13/01 a 19/01 – Paróquia Sagrado Coração de Jesus

10/01 (sábado)
* 15h – Missa da Saúde com Unção dos Enfermos e envio dos agentes da Pastoral da Pessoa Idosa
Equipe litúrgica: Pastoral da Saúde
Presidente: Padre Joby Joseph, SVD

Novena de São Sebastião

11/01 (domingo)
* 19h – Missa | Equipe Litúrgica: Setor 1
Presidente: Padre Marco de Brito, SVD
Gesto concreto: Arroz

12/01 (segunda-feira)
* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Setor 2
Presidente: Padre Alisson Rodrigues
Gesto concreto: Feijão

13/01 (terça-feira)
* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Paróquia Santa Cruz
Presidente: Padre José Arimatéia
Gesto concreto: Óleo

14/01 (quarta-feira)
* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Setor 4
Presidente: Padre Renê Luiz, SVD
Gesto concreto: Fralda geriátrica
Envio e bênção dos trabalhadores da festa

15/01 (quinta-feira)
* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Paróquia Santo Antônio
Presidente: Padre Deivi Santana
Gesto concreto: Pó de café

16/01 (sexta-feira)
* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Sagrado Coração de Jesus
Presidente: Padre Flávio Luís
Gesto concreto: Leite

17/01 (sábado)
* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Setor 3
Presidente: Padre Carlos Xavier
Gesto concreto: Produto de higiene pessoal

18/01 (domingo)
* 19h – Missa | Equipe Litúrgica: Setor 5
Presidente: Padre Gregório Sallu, SVD
Gesto concreto: Biscoito

19/01 (segunda-feira)
* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Setor 6
Presidente: Padre Wilson Feitosa, SVD
Gesto concreto: Macarrão

20/01 - Dia do Glorioso Mártir São Sebastião (terça-feira)
* 6h – Missa pelas Famílias – ECC / Pastoral Familiar
Presidente: Padre Joby Joseph, SVD
* 7h30 – Missa das Pastorais Sociais
Presidente: Padre Rafael Ferreira
* 9h – Procissão e Missa pelas Crianças
Equipe litúrgica: Pastoral IVC
Presidente: Padre Wilson Feitosa, SVD
* 11h – Missa pela Cidade de Barra Mansa e acolhida aos PCDs
Equipe litúrgica: CEB São Sebastião
Preside a Eucaristia: Dom Luiz Henrique
* 15h – Missa Solene seguida de Procissão
Equipe litúrgica: Comunidades
Presidente: Provincial Padre Denzil Crasta, SVD
* 16h30 – Procissão pelas ruas da cidade
* 19h – Missa pelos Jovens e Devotos
Equipe litúrgica: Setor Juventude
Presidente: Padre Gregório Sallu, SVD

Atrações Musicais e Praça de Alimentação

(De 15 a 20/01, logo após as missas)
* 15/01 – DJ Dayene Teobaldo
* 16/01 – Julinho Marassi & Gutemberg
* 17/01 – Ricardinho
* 18/01 – Peter & Alan
* 19/01 – Camila Duarte
* 20/01 – Jô & Samuel

Programação Especial

Show de Prêmios – São Sebastião
* 18/01 (domingo), às 14h – Praça da Matriz São Sebastião

Show com Tico Balanco & Grupo Kimanero
* 18/01 (domingo), após o Show de Prêmios

22º Leilão de Gado – São Sebastião
* 07/02 (sábado), às 14h
* Parque de Exposições de Antônio Rocha

Corrida São Sebastião
* Corrida Infantil: 18/01 (domingo), às 18h
Percurso: CEB Cristo Libertador até a Fazenda da Posse

* Corrida Rústica: 18/01 (domingo), às 7h30
Largada: Av. Joaquim Leite
Organização: Prefeitura de Barra Mansa
