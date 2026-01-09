O encontro aconteceu na Igreja Matriz, no CentroFoto: Gabriel Borges
O padre Renê Luiz Paulinho de Oliveira destacou a importância da parceria entre a Paróquia e o poder público para a realização do evento. “A Festa de São Sebastião é um momento de fé, devoção e união da comunidade. Esse diálogo com a Prefeitura é fundamental para acolher bem os fiéis, com organização e segurança, mantendo viva uma tradição tão importante para a nossa cidade”, afirmou.
FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2026
Programação Religiosa:
03/01 (sábado)
* 18h – Recitação do Terço (Movimento do Terço dos Homens Paroquial)
* 19h30 – Missa de envio da Imagem Missionária de São Sebastião
Presidente: Padre Renê Luiz, SVD
De 03 a 19/01
Visita da Imagem de São Sebastião às famílias e instituições da Paróquia São Sebastião e às demais paróquias de Barra Mansa:
* 03/01 a 08/01 – Paróquia Santa Cruz
* 08/01 a 13/01 – Paróquia Santo Antônio de Pádua
* 13/01 a 19/01 – Paróquia Sagrado Coração de Jesus
10/01 (sábado)
* 15h – Missa da Saúde com Unção dos Enfermos e envio dos agentes da Pastoral da Pessoa Idosa
Equipe litúrgica: Pastoral da Saúde
Presidente: Padre Joby Joseph, SVD
Novena de São Sebastião
11/01 (domingo)
* 19h – Missa | Equipe Litúrgica: Setor 1
Presidente: Padre Marco de Brito, SVD
Gesto concreto: Arroz
12/01 (segunda-feira)
* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Setor 2
Presidente: Padre Alisson Rodrigues
Gesto concreto: Feijão
13/01 (terça-feira)
* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Paróquia Santa Cruz
Presidente: Padre José Arimatéia
Gesto concreto: Óleo
14/01 (quarta-feira)
* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Setor 4
Presidente: Padre Renê Luiz, SVD
Gesto concreto: Fralda geriátrica
Envio e bênção dos trabalhadores da festa
15/01 (quinta-feira)
* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Paróquia Santo Antônio
Presidente: Padre Deivi Santana
Gesto concreto: Pó de café
16/01 (sexta-feira)
* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Sagrado Coração de Jesus
Presidente: Padre Flávio Luís
Gesto concreto: Leite
17/01 (sábado)
* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Setor 3
Presidente: Padre Carlos Xavier
Gesto concreto: Produto de higiene pessoal
18/01 (domingo)
* 19h – Missa | Equipe Litúrgica: Setor 5
Presidente: Padre Gregório Sallu, SVD
Gesto concreto: Biscoito
19/01 (segunda-feira)
* 19h30 – Missa | Equipe Litúrgica: Setor 6
Presidente: Padre Wilson Feitosa, SVD
Gesto concreto: Macarrão
20/01 - Dia do Glorioso Mártir São Sebastião (terça-feira)
* 6h – Missa pelas Famílias – ECC / Pastoral Familiar
Presidente: Padre Joby Joseph, SVD
* 7h30 – Missa das Pastorais Sociais
Presidente: Padre Rafael Ferreira
* 9h – Procissão e Missa pelas Crianças
Equipe litúrgica: Pastoral IVC
Presidente: Padre Wilson Feitosa, SVD
* 11h – Missa pela Cidade de Barra Mansa e acolhida aos PCDs
Equipe litúrgica: CEB São Sebastião
Preside a Eucaristia: Dom Luiz Henrique
* 15h – Missa Solene seguida de Procissão
Equipe litúrgica: Comunidades
Presidente: Provincial Padre Denzil Crasta, SVD
* 16h30 – Procissão pelas ruas da cidade
* 19h – Missa pelos Jovens e Devotos
Equipe litúrgica: Setor Juventude
Presidente: Padre Gregório Sallu, SVD
Atrações Musicais e Praça de Alimentação
(De 15 a 20/01, logo após as missas)
* 15/01 – DJ Dayene Teobaldo
* 16/01 – Julinho Marassi & Gutemberg
* 17/01 – Ricardinho
* 18/01 – Peter & Alan
* 19/01 – Camila Duarte
* 20/01 – Jô & Samuel
Programação Especial
Show de Prêmios – São Sebastião
* 18/01 (domingo), às 14h – Praça da Matriz São Sebastião
Show com Tico Balanco & Grupo Kimanero
* 18/01 (domingo), após o Show de Prêmios
22º Leilão de Gado – São Sebastião
* 07/02 (sábado), às 14h
* Parque de Exposições de Antônio Rocha
Corrida São Sebastião
* Corrida Infantil: 18/01 (domingo), às 18h
Percurso: CEB Cristo Libertador até a Fazenda da Posse
* Corrida Rústica: 18/01 (domingo), às 7h30
Largada: Av. Joaquim Leite
Organização: Prefeitura de Barra Mansa
