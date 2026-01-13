Contratações visam reforçar o atendimento diante da crescente demanda na Maternidade Theresa Sacchi De Moura - Foto: PMBM

Contratações visam reforçar o atendimento diante da crescente demanda na Maternidade Theresa Sacchi De MouraFoto: PMBM

Publicado 13/01/2026 14:34

Barra Mansa - A Maternidade Theresa Sacchi De Moura, conhecida como Hospital da Mulher, em Barra Mansa, está com processo seletivo aberto para a contratação de médicos especialistas e profissionais de apoio, com o objetivo de atender à crescente demanda da unidade e ampliar a capacidade de resposta do município na área da saúde. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde e busca fortalecer os atendimentos de urgência, emergência e consultas ambulatoriais.

As vagas disponíveis são para médicos pediatras, anestesistas e obstetras, além de técnicos em farmácia e maqueiros, que devem ter experiência mínima de um ano. A contratação será realizada no regime de Pessoa Jurídica (PJ).

De acordo com a diretora-geral do Hospital da Mulher, Lívia Xavier, o reforço na equipe é essencial para manter a qualidade do atendimento prestado à população. “A ampliação do quadro de profissionais é fundamental para garantir agilidade, segurança e um atendimento cada vez mais humanizado às pacientes e seus familiares”, destacou.

A diretora também ressaltou que a contratação de novos profissionais permitirá melhorar o fluxo de atendimento em diferentes setores da unidade. “Com a chegada de novos especialistas e profissionais de apoio, conseguiremos fortalecer os serviços de urgência e emergência, além de ampliar a oferta de consultas ambulatoriais, atendendo de forma mais eficiente às necessidades da população de Barra Mansa”, completou Lívia Xavier.

Os interessados nas vagas médicas devem apresentar inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM) ou conselho equivalente, certificados e diplomas de especialização ou doutorado, quando aplicável, Certidão Negativa (“Nada Consta”) emitida pelo conselho de classe e Declaração de Conduta Ética emitida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado.

Os candidatos devem encaminhar a documentação e obter mais informações por meio do e-mail documentos@dompedrosaude.com.br. Informações adicionais também estão disponíveis pelos telefones (24) 2106-3534 e (24) 2106-3411, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, exceto feriados.