Contratações visam reforçar o atendimento diante da crescente demanda na Maternidade Theresa Sacchi De MouraFoto: PMBM
Contratações visam reforçar o atendimento diante da crescente demanda na Maternidade Theresa Sacchi De Moura
Contratações visam reforçar o atendimento diante da crescente demanda na Maternidade Theresa Sacchi De Moura
Procon de Barra Mansa orienta sobre compra consciente de material escolar no retorno às aulas
Órgão reforça direitos do consumidor, alerta contra exigências abusivas e dá dicas para economizar
Folia de Reis e São Sebastião reúne centenas de pessoas na Água Comprida
A 17ª edição da festa aconteceu em Barra Mansa no domingo e teve a participação de oito jornadas
Prefeitura de Barra Mansa apoia corrida e caminhada no bairro Colônia
Com a participação de 300 atletas, evento foi realizado no ponto final do bairro
Prefeitura de Barra Mansa e Igreja Católica alinham programação da Festa de São Sebastião
Reunião definiu ações de organização, segurança e a programação do evento, que acontecerá entre os dias 15 e 20 de janeiro
Programa Pague Bem Menos segue ativo em 2026 e amplia benefícios para consumidores em Barra Mansa
Iniciativa da Prefeitura oferece comparação diária de preços, conta com assistente virtual e prevê expansão para farmácias e combustíveis
