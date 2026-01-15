Campanha segue com ações nas unidades de Atenção Básica e programação ampliada - Foto: Divulgação

Publicado 15/01/2026 14:05

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa segue com a programação da campanha Janeiro Branco 2026, que integra o calendário anual de ações de saúde do município. Com o tema “Paz, equilíbrio e saúde mental”, a iniciativa destaca a importância do cuidado integral com corpo e mente, da convivência social e da adoção de hábitos que promovam qualidade de vida.

A campanha conta com uma série de atividades desenvolvidas em diversas unidades da Atenção Básica, incluindo palestras, rodas de conversa, exercícios orientados e momentos de integração com os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). As ações são planejadas de acordo com a realidade de cada território, buscando ampliar o acesso à informação e fortalecer a promoção da saúde mental.

Nesta quinta-feira, dia 15, as atividades aconteceram no Ambulatório de Especialidades Médicas da Região Leste (PSF Júlio Caruso), na UBS Centro, no PSF Vila Orlandélia e na UBS de Nossa Senhora do Amparo, localizada no distrito de Amparo.

Segundo a coordenadora de Saúde Mental do município, Maria Elvira da Cunha, o Janeiro Branco é uma oportunidade estratégica para ampliar o diálogo sobre saúde emocional junto à população. "A campanha reforça a importância de falar sobre saúde mental de forma aberta e acessível. Utilizamos a ‘Sala de Espera’ como um espaço de acolhimento e orientação, aproveitando o tempo em que os pacientes aguardam atendimento para promover reflexões e oferecer informações que contribuem para o autocuidado", destacou.

O programa Sala de Espera, realizado mensalmente nas unidades de saúde, aborda diferentes temas de orientação à população. Em janeiro, a iniciativa tem foco na saúde mental, com atividades que incluem rodas de conversa, palestras educativas e exercícios orientados, promovendo escuta ativa e conscientização.

Durante as ações, também são apresentados os dispositivos de saúde mental disponíveis no município, como o CAPS IA (Infantil e Adolescente), CAPS II (Estação Mental), o CAPS AD (Álcool e outras Drogas) e o Ambulatório Ampliado de Saúde Mental, com atendimento no Centro e na Região Leste.

Maria Elvira ressaltou ainda que os temas abordados variam conforme a demanda de cada unidade. “Algumas unidades trabalham o uso abusivo de álcool e outras drogas, outras abordam a depressão ou a prevenção do suicídio. Em todas elas, reforçamos que o autocuidado não é apenas físico, mas também mental, sendo fundamental para o bem-estar e a qualidade de vida”, concluiu.

A programação do Janeiro Branco 2026 segue ao longo do mês com novas ações já confirmadas. Nesta sexta-feira, dia 16, às 10h, e no dia 27 de janeiro, às 13h, as atividades acontecem no PSF Piteiras. Já no dia 30 de janeiro, às 14h, a campanha chega ao PSF Paraíso de Cima.

Além das ações nas unidades de saúde, no dia 23 de janeiro, a Praça da Matriz, no Centro, receberá uma grande mobilização da campanha, com atividades abertas ao público, levando orientação e informação sobre saúde mental de forma mais ampla à população.

Encerrando a programação, no dia 30, também será realizada uma atividade voltada especialmente para os profissionais de saúde, com o tema “Cuidando de quem cuida”, reforçando a importância do cuidado com a saúde mental das equipes que atuam diariamente no atendimento à população.