Avaliações técnicas acontecerão nos dias 21 e 24 de janeiro, no Clube MunicipalFoto: Divulgação
Avaliações técnicas acontecerão nos dias 21 e 24 de janeiro, no Clube Municipal
Fundação Cultura Barra Mansa orienta proponentes sobre prestação de contas do Ciclo 1 da Política Nacional Aldir Blanc
Prestação de contas deve ser enviada até 30 de janeiro de 2026 e garante a regularidade do município e a continuidade dos repasses federais para a cultura
Hospital da Mulher abre vagas para médicos especialistas e profissionais de apoio em Barra Mansa
Contratações visam reforçar o atendimento diante da crescente demanda na Maternidade Theresa Sacchi De Moura
Procon de Barra Mansa orienta sobre compra consciente de material escolar no retorno às aulas
Órgão reforça direitos do consumidor, alerta contra exigências abusivas e dá dicas para economizar
Folia de Reis e São Sebastião reúne centenas de pessoas na Água Comprida
A 17ª edição da festa aconteceu em Barra Mansa no domingo e teve a participação de oito jornadas
Prefeitura de Barra Mansa apoia corrida e caminhada no bairro Colônia
Com a participação de 300 atletas, evento foi realizado no ponto final do bairro
