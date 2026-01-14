Avaliações técnicas acontecerão nos dias 21 e 24 de janeiro, no Clube Municipal - Foto: Divulgação

Publicado 14/01/2026 16:16

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), segue incentivando e fortalecendo as equipes esportivas do município. Um dos destaques é a equipe de futsal feminino Las Ticas, que está com inscrições abertas para a formação de equipes de base, juvenil (sub-20) e adulto. A iniciativa busca ampliar a participação feminina na modalidade e revelar novos talentos para o futsal da cidade.

As interessadas em participar devem realizar a inscrição por meio do formulário disponível no link https://forms.gle/P38E6oS5Sqn2vYab9 ou através de QR Code.

As atletas inscritas passarão por avaliações técnicas, que vão acontecer no Clube Municipal. Para a categoria sub-20 e adulto, a avaliação será realizada no dia 21, às 19h30. Já para as equipes de base, que contemplam meninas de 7 a 17 anos, a avaliação acontece no dia 24, às 10h. Também no dia 24 haverá uma segunda chamada para adultos às 11h30.

A treinadora da equipe feminina de Barra Mansa, Edimara Aparecida, ressaltou a importância do processo de seleção para manter o alto nível do futsal feminino no município. “As avaliações são fundamentais para fortalecer a equipe, desenvolver novas atletas e garantir a continuidade do trabalho que vem sendo realizado com dedicação e resultados expressivos”, comunicou.

O bom momento da equipe foi evidenciado recentemente, em 2024, quando o Las Ticas conquistou o título do Torneio Início da Copa Rio Sul de Futsal, competição que contou com a participação de equipes femininas de toda a região.