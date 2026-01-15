Encontro aconteceu no Parque da Saudade - Foto: Paulo Dimas

Encontro aconteceu no Parque da SaudadeFoto: Paulo Dimas

15/01/2026

Barra Mansa - A elaboração do Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre Estadual do Médio Paraíba (RevisMEP) teve início nesta quinta-feira (15), no Parque de Saudade, em Barra Mansa, com a realização de uma oficina participativa que segue até nesta sexta-feira (16). O encontro reúne representantes do poder público, instituições de ensino, organizações da sociedade civil, produtores rurais e demais segmentos da sociedade e conta com a participação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representada pela equipe técnica e pelo titular da Pasta, Rodrigo Viana.

A atividade tem como objetivo construir de forma coletiva o documento que vai orientar a gestão, a preservação ambiental e o uso sustentável da unidade de conservação, garantindo que as diretrizes estejam alinhadas às características ambientais e às demandas dos territórios envolvidos.

O RevisMEP abrange cerca de 13 municípios do estado do Rio de Janeiro e protege uma extensa área do Rio Paraíba do Sul, considerada estratégica para o equilíbrio ambiental e para a qualidade de vida da população da região.

Durante a oficina, os participantes contribuem com diagnósticos, propostas e percepções sobre o território, fortalecendo o processo de planejamento ambiental e assegurando a participação social na definição das normas que vão orientar a gestão da unidade de conservação.

O secretário de Meio Ambiente de Barra Mansa, Rodrigo Viana, destacou a importância da participação do município no processo de construção do plano. "A elaboração do plano de manejo é fundamental para garantir a preservação ambiental aliada ao desenvolvimento sustentável. A presença da equipe técnica e o diálogo com a sociedade permitem que as decisões sejam mais responsáveis, equilibradas e alinhadas à realidade local, assegurando a proteção do Rio Paraíba do Sul e das áreas naturais do município", afirmou Rodrigo.

O diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Kleber Ferreira, destacou a importância do plano de manejo como instrumento de ordenamento territorial e ambiental. "Esse documento define como cada área pode ser utilizada, indicando onde é possível construir, onde a preservação deve ser integral e quais atividades podem ser desenvolvidas, como educação ambiental e observação da fauna. A construção participativa fortalece a gestão e garante que o planejamento atenda às necessidades dos territórios sem comprometer o meio ambiente", explicou.

A oficina integra uma das etapas do processo de elaboração e revisão dos planos de manejo das unidades de conservação estaduais, reforçando o compromisso com o planejamento ambiental, a participação social e a preservação dos recursos naturais. O trabalho representa um avanço importante na conservação do Rio Paraíba do Sul e estabelece um plano de manejo com vigência de cinco anos, que irá orientar as ações de proteção, uso sustentável e gestão da unidade de conservação.

O gestor do Refúgio de Vida Silvestre Estadual do Médio Paraíba, Ricardo Miranda Wagner, ressaltou que o processo representa um avanço significativo para a conservação ambiental da região. “A construção do plano de manejo é um momento crucial para a unidade de conservação. Esse documento funciona como um manual de gestão e contribui diretamente para a preservação do Rio Paraíba do Sul, suas margens e ilhas, além de impactar positivamente a qualidade de vida ambiental de toda a região do Médio Paraíba”, destacou Ricardo.