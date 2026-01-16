Feriado será em razão do feriado municipal de São Sebastião, padroeiro da cidadeFoto: Divulgação
Os serviços considerados essenciais, como saúde, segurança pública, Defesa Civil e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), funcionarão em sistema de plantão. Confira, abaixo, os detalhes:
A UPA, o Hospital da Mulher e a Central de Ambulâncias funcionarão em esquema de plantão. As unidades básicas de saúde permanecerão fechadas.
Central de Ambulâncias: (24) 3512-0786
Samu: 192
A Guarda Municipal, incluindo a Patrulha da Mulher, funcionará normalmente, sem alterações no atendimento.
Telefones: (24) 3028-9336 | (24) 3028-9369
Disque-Patrulha: (24) 99931-8829
A coordenadoria permanecerá de plantão durante todo o período.
WhatsApp: (24) 98121-3427
Emergências: 199
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto atuará todos os dias em regime de plantão.
Telefones: (24) 3512-4333 | 0800-115-9090
As unidades estarão fechadas e retomarão o atendimento na quarta-feira, dia 21 de janeiro.
Localizado na Avenida Domingos Mariano, no Centro, o Restaurante do Povo funcionará normalmente na segunda-feira (19). No feriado, dia 20, não haverá atendimento, com retorno das atividades na quarta-feira (21).
