Secretaria de Educação realizará plantão de matrículas para o ano letivo de 2026
Todas as unidades da rede estarão abertas das 8h às 17h nos dias 21 e 28 de janeiro; nas creches as dúvidas podem ser tiradas com a assessoria da pasta a partir do dia 03 de fevereiro
Barra Mansa terá ponto facultativo na segunda-feira (19)
Serviços essenciais funcionarão em sistema de plantão
Oficina participativa marca etapa da elaboração do Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre Estadual do Médio Paraíba
Encontro no Parque de Saudade reúne poder público, instituições e sociedade civil para definir diretrizes de preservação e uso sustentável da unidade de conservaçã
Retirada de kits será neste sábado no saguão da Prefeitura de Barra Mansa
Tradicional corrida chega à 35ª edição e será realizada domingo (18), com largada em frente à Igreja Matriz
Barra Mansa fortalece cuidado com a saúde mental durante o Janeiro Branco 2026’
Campanha segue com ações nas unidades de Atenção Básica e programação ampliada, reforçando a importância do equilíbrio emocional e do autocuidado
Time feminino de futsal de Barra Mansa abre inscrições para formar equipes em 2026
Avaliações técnicas acontecerão nos dias 21 e 24 de janeiro, no Clube Municipal
