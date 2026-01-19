Todas as unidades da rede estarão abertas das 8h às 17h nos dias 21 e 28 de janeiro - Foto: Divulgação

Publicado 19/01/2026 13:17

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação, promove nos dias 21 e 28 de janeiro um plantão para matricular alunos na rede municipal de ensino. Os cadastros vão do pré ao 9º ano, além do EJA (Educação de Jovens e Adultos), para o CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, Colégio Municipal Padre Anchieta e Clécio Penedo.

No caso do Colégio Municipal Washington Luiz, para o pós-médio. O plantão serve para formar as turmas do ano letivo de 2026 que iniciará no dia 03 de fevereiro.

A secretária de Educação, Linamar Carvalho, destacou o começo de mais um ano desejando boa volta aos pais, professores, diretores, alunos e toda equipe que trabalha na rede. “Nossas escolas estarão de portas abertas. Vá até a unidade mais próxima e garanta a vaga de seu filho. Esperamos vocês para iniciarmos mais um ano produtivo na Educação de nossas crianças, adolescentes e jovens”, frisou.

Para as crianças que estão matriculadas nas creches do município, os responsáveis devem entrar em contato com a assessoria da Secretaria, por meio do telefone (24) 998753334. A chamada para as creches inicia no dia 03 de fevereiro.