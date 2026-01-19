Estudantes do Colégio Washington Luiz que cursam Técnico em Administração poderão ingressar no curso de Manutenção de Veículos Eletrificados, em Resende - Foto: Divulgação

Publicado 19/01/2026 13:19

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Nissan, está oferecendo novas oportunidades de qualificação profissional para os alunos do Curso Pós Médio em Administração do Colégio Washington Luiz, situado no bairro Saudade. Os estudantes da unidade poderão se matricular no curso de Manutenção de Veículos Eletrificados, que contará com uma turma de 15 alunos. As inscrições abrem na próxima quarta-feira, dia 21.

A capacitação será totalmente gratuita e realizada no Senai de Resende, localizado no bairro Jardim Jalisco. Os estudantes selecionados terão direito a transporte e alimentação durante o período das aulas.

Para participar, é necessário ter 17 anos, completando 18 anos em 2026. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, com duração total de seis meses. Ao final do curso, os alunos receberão certificados. A diretora do Colégio Washington Luiz, Gessika Belan, falou sobre a possibilidade de crescimento que o curso pode trazer na vida dos estudantes. “Ficamos muito felizes em mais uma vez podermos ofertar um diferencial aos jovens do nosso município. Em tempos onde os veículos eletrificados estão em auge, ainda temos falta mão de obra qualificada na região e no país de forma geral. Este novo curso abre um leque de formação que seguirá atrelado com a formação do técnico em Administração. Agradecemos ao prefeito Furlani, à Secretaria Municipal de Educação e a Nissan pela confiança”, frisou.