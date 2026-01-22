Cerca de 23 mil óculos foram entregues desde a inauguração - Foto: Arquivo/PMBM

Publicado 22/01/2026 14:59

Barra Mansa - A Fábrica de Óculos de Barra Mansa iniciou o ano de 2026 em ritmo intenso de atendimentos. Somente neste início de ano, já foram realizados 142 atendimentos, reafirmando o papel essencial do serviço na promoção da saúde visual da população. Mantida pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, a Fábrica segue funcionando em pleno vapor, garantindo acesso gratuito a óculos para quem mais precisa.

Desde a sua criação, o serviço já garantiu a entrega de aproximadamente 22.800 óculos para crianças e adolescentes da rede pública de ensino e idosos do município. Os números refletem o impacto direto da iniciativa na melhoria da qualidade de vida, na inclusão social e no desenvolvimento educacional dos beneficiários.

O atendimento é destinado a famílias com renda de até um salário mínimo e meio, seguindo critérios sociais e educacionais. Entre os públicos atendidos estão crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, residentes no município e matriculados na Rede Municipal de Ensino, que devem apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência e declaração escolar.

O serviço também contempla idosos com 60 anos ou mais, moradores da cidade, mediante a apresentação de documento de identificação com foto, CPF, comprovante de renda e comprovante de residência.

Além da confecção dos óculos, a Fábrica oferece um atendimento organizado e humanizado, com orientação adequada sobre o uso do acessório e eficiência em todas as etapas do processo. Os resultados se refletem no melhor desempenho escolar dos alunos atendidos, na prevenção de problemas visuais e na promoção da autonomia e do bem-estar dos idosos.

Segundo o gerente da unidade, Joel Valcir Pereira, o início do ano já demonstra a relevância do serviço para a população. "A Fábrica de Óculos é um serviço essencial para o município. Somente neste início de ano, já realizamos 142 atendimentos, mostrando como as políticas públicas fazem diferença na vida das pessoas. Nosso compromisso é oferecer um atendimento responsável, organizado e acolhedor, garantindo mais dignidade e qualidade de vida para quem precisa", afirmou Joel.

Uma das usuárias do serviço, a aposentada Janine Oliveira, destacou a importância do atendimento recebido. “Eu precisava trocar meus óculos e não teria condições de fazer isso sozinha. Fui muito bem atendida e só tenho a agradecer. Esse serviço é muito importante para nós, principalmente para quem já tem mais idade”, relatou a aposentada.