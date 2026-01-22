Intervenções abrangem limpeza, manutenção paisagística e recuperação de espaços públicos - Foto: Divulgação

Intervenções abrangem limpeza, manutenção paisagística e recuperação de espaços públicosFoto: Divulgação

Publicado 22/01/2026 13:39

Barra Mansa - A Prefeitura Municipal de Barra Mansa está ampliando as frentes de trabalho voltadas à conservação, limpeza e recuperação ambiental em pontos estratégicos do município. As ações, executadas por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), alcançam canteiros, vias e áreas públicas de grande fluxo. Além de valorizar o visual urbano e tornar os espaços públicos mais agradáveis, as intervenções desempenham um papel essencial na segurança e na mobilidade da cidade.

De acordo com o secretário da Pasta, Rodrigo Viana, o trabalho segue um planejamento permanente de cuidado com a cidade. "Já realizamos ações importantes na Albo Chiesse, com o plantio de mais de 90 árvores nativas da Mata Atlântica, além de serviços de limpeza, recomposição das áreas e preparo do solo. Agora, estamos atuando na Avenida Roosevelt Brasil, com limpeza do canteiro central, retirada de vegetação excessiva e adubação das palmeiras e flores. As equipes também seguem com a manutenção da Beira-Rio, do entorno do Monumento da Capivara, da ponte Nilo Peçanha e da área em frente ao Hospital da Mulher, no Ano Bom, onde está sendo feita a recomposição do gramado. Todo esse conjunto de ações garante ambientes mais organizados, preservados e seguros para a circulação da população", destacou.

Ainda segundo o secretário, com a execução desses serviços, os espaços públicos tornam-se mais acessíveis, funcionais e bem cuidados, refletindo diretamente na qualidade de vida e no bem-estar da população. "É importante reforçar que a preservação dos espaços públicos é uma responsabilidade compartilhada e depende da colaboração da comunidade e dos munícipes, especialmente no descarte correto de resíduos e no cuidado com as áreas públicas. A limpeza e a manutenção contínua contribuem não somente para a organização dos espaços, mas melhoram a visibilidade em vias e canteiros e facilitam a circulação de pedestres e veículos, reduzindo riscos e garantindo trajetos mais seguros", finalizou Rodrigo.