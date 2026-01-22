Intervenções abrangem limpeza, manutenção paisagística e recuperação de espaços públicosFoto: Divulgação
Barra Mansa reforça ações de conservação urbana e ambiental em áreas centrais do município
Intervenções abrangem limpeza, manutenção paisagística e recuperação de espaços públicos, promovendo mais segurança e conforto à população
Barra Mansa reforça ações de conservação urbana e ambiental em áreas centrais do município
Intervenções abrangem limpeza, manutenção paisagística e recuperação de espaços públicos, promovendo mais segurança e conforto à população
PRF recupera veículo furtado durante patrulhamento na Via Dutra, em Barra Mansa
Automóvel havia sido furtado em Angra dos Reis e está avaliado em mais de R$ 34 mil
Hemonúcleo de Barra Mansa convoca doadores para reverter queda no estoque de sangue
O+ e todos os tipos negativos estão em nível baixo ou crítico na unidade atualmente
Barra Mansa celebra São Sebastião com fé, tradição e grande participação popular
Festa do padroeiro reuniu milhares de fiéis em missas, procissões e programação social
Secretaria de Educação firma parceria com a Nissan para oportunizar entrada de jovens no mercado de trabalho
Estudantes do Colégio Washington Luiz que cursam Técnico em Administração poderão ingressar no curso de Manutenção de Veículos Eletrificados, em Resende
Secretaria de Educação realizará plantão de matrículas para o ano letivo de 2026
Todas as unidades da rede estarão abertas das 8h às 17h nos dias 21 e 28 de janeiro; nas creches as dúvidas podem ser tiradas com a assessoria da pasta a partir do dia 03 de fevereiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.