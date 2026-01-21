O+ e todos os tipos negativos estão em nível baixo ou crítico na unidade atualmente - Foto: Arquivo/PMBM

O+ e todos os tipos negativos estão em nível baixo ou crítico na unidade atualmenteFoto: Arquivo/PMBM

Publicado 21/01/2026 11:48

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa volta a alertar a população, neste início de ano, sobre a diminuição dos estoques de sangue e reforça a necessidade de novas doações. No momento, o tipo O+ apresenta nível baixo, enquanto todos os tipos sanguíneos negativos (O-, A-, B- e AB-) estão em situação crítica. Os demais tipos positivos seguem com estoque considerado adequado para atendimento.

A unidade destaca que a doação de sangue é essencial para a manutenção dos atendimentos de urgência e emergência, além de cirurgias e tratamentos contínuos que dependem de transfusões. Cada doação pode beneficiar até quatro pessoas, sendo fundamental para garantir a segurança e a continuidade dos serviços de saúde.

A coordenadora do Hemonúcleo de Barra Mansa, Thaís Mendes, reforça o apelo à população. “Neste momento, precisamos muito da colaboração dos voluntários, especialmente dos doadores de sangue O+ e dos tipos negativos. A doação é um gesto solidário, rápido e seguro, que salva vidas e garante que o Hemonúcleo esteja preparado para atender quem precisa”, ressaltou.

Embora todos os tipos sanguíneos sejam bem-vindos, a equipe pede atenção especial aos doadores de O+ e negativos, que são amplamente utilizados em situações emergenciais devido à compatibilidade.

O Hemonúcleo de Barra Mansa funciona na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h, exceto feriados. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3512-0788.

Requisitos para doação:

•Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade somente com autorização dos responsáveis);

•Pessoas acima de 60 anos só podem doar caso a primeira doação tenha sido realizada antes dos 59 anos, 11 meses e 29 dias;

•Estar em boas condições de saúde e pesar no mínimo 50 kg;

• Não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 24 horas;

•Em caso de tatuagem, respeitar o intervalo mínimo de seis meses.