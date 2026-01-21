O veículo foi recuperado na Via Dutra no sentido Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/PRF

O veículo foi recuperado na Via Dutra no sentido Rio de JaneiroFoto: Divulgação/PRF

Publicado 21/01/2026 14:04

Barra Mansa - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite de terça-feira (20), um veículo com registro de furto durante patrulhamento tático realizado na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Barra Mansa. A ação aconteceu por volta das 22h30, na altura do km 287, sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a PRF, a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia abordou um Fiat Siena, de cor cinza, que trafegava pela rodovia. Durante a fiscalização, o condutor informou que o veículo teria sido emprestado por um amigo, cujo nome não soube informar, e que tinha a intenção de adquirir o automóvel. O passageiro relatou que estava apenas acompanhando a viagem.

Após consultas aos sistemas de segurança, os agentes constataram que o veículo possuía registro de furto ocorrido no dia 11 de janeiro de 2026, no município de Angra dos Reis, no Sul Fluminense.

Diante da constatação, o condutor e o passageiro foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Barra Mansa para as providências legais cabíveis. A ocorrência segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias da posse do automóvel e a possível participação dos envolvidos no crime.