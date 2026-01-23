Reunião reuniu cerca de 60 profissionais e contou com parceria do SebraeFoto: Gabriel Borges
Barra Mansa inicia diagnóstico do coletivo de artesãos e planeja ações para 2026
Reunião promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico reuniu cerca de 60 profissionais e contou com parceria do Sebrae
Fábrica de Óculos de Barra Mansa inicia o ano em ritmo acelerado de atendimentos
Com quase 23 mil óculos entregues desde a inauguração, serviço garante acesso à saúde visual para crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade
Barra Mansa reforça ações de conservação urbana e ambiental em áreas centrais do município
Intervenções abrangem limpeza, manutenção paisagística e recuperação de espaços públicos, promovendo mais segurança e conforto à população
PRF recupera veículo furtado durante patrulhamento na Via Dutra, em Barra Mansa
Automóvel havia sido furtado em Angra dos Reis e está avaliado em mais de R$ 34 mil
Hemonúcleo de Barra Mansa convoca doadores para reverter queda no estoque de sangue
O+ e todos os tipos negativos estão em nível baixo ou crítico na unidade atualmente
Barra Mansa celebra São Sebastião com fé, tradição e grande participação popular
Festa do padroeiro reuniu milhares de fiéis em missas, procissões e programação social
