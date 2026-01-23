Reunião reuniu cerca de 60 profissionais e contou com parceria do Sebrae - Foto: Gabriel Borges

Publicado 23/01/2026 16:04

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, realizou, na manhã desta sexta-feira (23), uma reunião de alinhamento com artesãos do município. O encontro ocorreu na sede da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap) e marcou o início do planejamento das ações e eventos voltados ao setor para 2026.

Atualmente o município conta com cerca de 120 artesãos cadastrados, que participaram das discussões sobre metas, estratégias e desafios do artesanato local. Durante a reunião, os participantes iniciaram o cadastro da ficha de diagnóstico do setor, desenvolvido em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que vai subsidiar a formulação de políticas públicas e projetos voltados à economia criativa.

A analista do Sebrae, Cristiana Oliveira Lima, explicou que o diagnóstico permitirá mapear o perfil dos artesãos, as técnicas utilizadas e as principais demandas do setor. "A partir desse levantamento, será possível estruturar trilhas de capacitação voltadas à gestão e ao desenvolvimento de novos produtos, com foco na geração de renda e oportunidades", destacou a analista.

A Prefeitura de Barra Mansa promoveu e apoiou importantes eventos no último ano, como a Expo-BM, a Flumisul e as edições especiais da Feira de Artesanato (Natal e Black Friday), além da participação nas programações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ).

As iniciativas fortalecem o coletivo e já estão sendo organizadas para integrar o calendário de eventos de 2026, ampliando espaços de visibilidade, geração de renda e valorização dos talentos locais.

A gerente de Relações Empresariais e Turismo, Lenara Napoli, afirmou que o encontro reforça a consolidação do artesanato como política pública no município. Segundo ela, “a proposta é integrar o setor às ações de turismo e fortalecer a economia criativa, contribuindo para a construção de uma identidade artesanal própria de Barra Mansa”.

Moradora do bairro Piteiras, a salgadeira Lucia Helena do Nascimento, com mais de 30 anos de experiência, participou pela primeira vez de uma reunião com o grupo de artesãs do município e busca a oportunidade de integrar a Feira e os eventos oficiais promovidos pela Prefeitura. “Os salgados sempre foram minha principal atividade. Já tive meu próprio comércio e hoje produzo em casa. Participo dessa reunião com muita expectativa e vontade de trabalhar e crescer novamente”, afirmou Lúcia.