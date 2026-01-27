As unidades estarão fazendo plantão nesta quarta-feira, dia 28, até as 17h - Foto: Divulgação/PMBM

Publicado 27/01/2026 15:57

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza nesta quarta-feira, 28 de janeiro, o último dia do plantão de matrículas para alunos da rede municipal de ensino no ano letivo de 2026. Todas as unidades escolares estarão abertas das 8h às 17h para atendimento à população. As aulas terão início no dia 03 de fevereiro.

As matrículas contemplam alunos da pré-escola ao 9º ano, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com vagas no CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, Colégio Municipal Padre Anchieta e Colégio Clécio Penedo. Já no Colégio Municipal Washington Luiz, o plantão é destinado às turmas do pós-médio.

A secretária municipal de Educação, Linamar Carvalho, reforçou o convite aos responsáveis. “Nossas escolas estarão de portas abertas para receber pais, responsáveis e alunos. Procure a unidade mais próxima e garanta a vaga. Estamos iniciando mais um ano de trabalho dedicado à educação das nossas crianças, adolescentes e jovens”, destacou.

No caso das creches municipais, os responsáveis devem entrar em contato com a assessoria da Secretaria de Educação pelo telefone (24) 99875-3334. A chamada para as creches terá início no dia 03 de fevereiro.