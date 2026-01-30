Atualização cadastral acontece de 02 a 27 de fevereiro de 2026 e garante a manutenção dos benefícios previdenciáriosFoto: Divulgação/PMBM
Prefeitura de Barra Mansa realiza recadastramento obrigatório de aposentados e pensionistas do Previbam
Atualização cadastral acontece de 02 a 27 de fevereiro de 2026 e garante a manutenção dos benefícios previdenciários
Prefeitura de Barra Mansa realiza recadastramento obrigatório de aposentados e pensionistas do Previbam
Atualização cadastral acontece de 02 a 27 de fevereiro de 2026 e garante a manutenção dos benefícios previdenciários
Secretaria de Ordem Pública realiza vistoria técnica no Cemitério Municipal de Barra Mansa
Ação integra trabalho contínuo de organização, controle e aprimoramento da gestão do espaço cemiterial
Fundação Cultura Barra Mansa divulga primeiras atrações do Carnaval 2026
Programação inédita de pré-carnaval e blocos tradicionais abre oficialmente o calendário da folia no município
Prefeitura de Barra Mansa firma parceria com o INSS para ampliar o atendimento a estudantes em situação especial
Trabalho é resultado da união das secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde com o órgão federal
Secretarias de Meio Ambiente e da Pessoa com Deficiência unem inclusão e sustentabilidade em Barra Mansa
Ações de educação ambiental inclusiva serão abertas à comunidade e desenvolvidas em diferentes espaços do município
Barra Mansa terá plantão de matrículas para o ano letivo nesta quarta-feira
Unidades da rede municipal estarão abertas das 8h às 17h; aulas começam no dia 03 de fevereiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.