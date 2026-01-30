Atualização cadastral acontece de 02 a 27 de fevereiro de 2026 e garante a manutenção dos benefícios previdenciários - Foto: Divulgação/PMBM

Atualização cadastral acontece de 02 a 27 de fevereiro de 2026 e garante a manutenção dos benefícios previdenciáriosFoto: Divulgação/PMBM

Publicado 30/01/2026 15:21

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Fundo de Previdência Social de Barra Mansa (Previbam), informa que terá início, no dia 02 de fevereiro, o recadastramento anual obrigatório de aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), conforme Decreto Municipal, referente ao exercício de 2026.

O recadastramento será realizado até o dia 27 de fevereiro, das 8h às 17h, na sede do Previbam, localizada na Rua Bernardino Inácio da Silva, nº 37, no Centro. A ação tem como objetivo atualizar os dados cadastrais dos beneficiários, garantir a regularidade dos pagamentos, além de fortalecer a transparência e a correta gestão dos recursos previdenciários do município.

Para a realização do procedimento, os aposentados e pensionistas deverão comparecer munidos de documento oficial de identificação com foto, CPF, comprovante de residência atualizado, comprovante de estado civil, quando houver alteração, além da ficha cadastral do beneficiário devidamente preenchida e demais documentos que eventualmente venham a ser solicitados pelo Previbam.

Os beneficiários que estiverem fora do município ou do estado poderão realizar o recadastramento por meio dos canais oficiais do Previbam. Aqueles que não puderem se locomover por motivos de saúde poderão solicitar visita domiciliar, mediante apresentação de atestado ou laudo médico, dentro do período estabelecido. Também será permitida a realização do procedimento por procurador, nos casos previstos em decreto, mediante apresentação de procuração específica.

A autarquia alerta que o não comparecimento dentro do prazo estabelecido poderá resultar na suspensão do pagamento do benefício, até que a situação seja regularizada. Os dados coletados durante o recadastramento serão utilizados exclusivamente para fins administrativos e previdenciários, respeitando as normas de sigilo, segurança da informação e proteção de dados pessoais.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, o Previbam disponibiliza atendimento pelo WhatsApp (24) 99857-0996. A Prefeitura de Barra Mansa orienta que todos os beneficiários fiquem atentos aos prazos e acompanhem as informações divulgadas pelos canais oficiais do município.