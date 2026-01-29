Ação integra trabalho contínuo de organização, controle e aprimoramento da gestão do espaço cemiterial - Foto: Divulgação

Ação integra trabalho contínuo de organização, controle e aprimoramento da gestão do espaço cemiterialFoto: Divulgação

Publicado 29/01/2026 18:08

Barra Mansa - Uma equipe da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Barra Mansa esteve, na manhã desta quinta-feira (29), no Cemitério Municipal, no Centro, dando continuidade aos trabalhos técnicos e administrativos, que incluem a realização de vistorias periódicas e o levantamento das condições dos jazigos, com o objetivo de aprimorar a organização, o controle e a gestão do espaço cemiterial.

As ações integram o conjunto de medidas planejadas pela administração municipal, com foco no fortalecimento da prestação dos serviços públicos, na preservação da dignidade dos espaços de sepultamento e na preparação de etapas futuras de regularização administrativa, em conformidade com as normas sanitárias, urbanísticas e com o interesse público.

Durante os trabalhos, a Secretaria reforçou a importância da participação dos cessionários de jazigos no processo de atualização cadastral. “É necessário que os titulares procurem a Coordenação do Cemitério Municipal para a atualização de seus dados, medida essencial para a adequada comunicação institucional e para o aprimoramento da gestão do equipamento público”, destacou o secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu.

A Prefeitura de Barra Mansa segue atuando com responsabilidade, planejamento e compromisso com a população, promovendo ações contínuas para a melhoria dos serviços públicos e a valorização dos espaços municipais.