Trabalho é resultado da união das secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde com o órgão federalFoto: Divulgação

Publicado 29/01/2026 17:41

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação e Saúde, firmou uma parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com foco no fortalecimento e na agilidade dos atendimentos relacionados ao Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS); o programa garante que pessoas idosas e com deficiência recebam um salário mínimo por mês. A iniciativa tem como principal objetivo atender estudantes neurodivergentes (com funcionamento cerebral diferente do padrão) da rede municipal de ensino.

O encontro foi realizado na sede da Secretaria Municipal de Educação e contou com a presença da titular da Pasta, Linamar Carvalho; da secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte; das representantes da Gerência de Educação Básica, Ângela Costa e Marcela Rezende, além de dois membros do INSS – a superintendente regional, Angélica Rosa, e o assessor de projetos do órgão, Ricardo Billé.

Joseane Ricarte destacou a importância da ação em conjunto para avançar em demandas sociais. “Essa parceria vai permitir um trabalho mais claro e rápido, levando informações sobre o benefício para as pessoas em situação de mais vulnerabilidade”, frisou Joseane.

A secretária de Educação, Linamar Carvalho, pontuou os benefícios da iniciativa para os alunos da rede municipal de ensino. “Estamos felizes com a atenção dada pelo INSS e agradecemos a parceria e o olhar com as pessoas em situação de maior vulnerabilidade social. Vamos avançar gradativamente para atender o público da melhor maneira possível”, disse.