Trabalho é resultado da união das secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde com o órgão federalFoto: Divulgação
Trabalho é resultado da união das secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde com o órgão federal
Secretarias de Meio Ambiente e da Pessoa com Deficiência unem inclusão e sustentabilidade em Barra Mansa
Ações de educação ambiental inclusiva serão abertas à comunidade e desenvolvidas em diferentes espaços do município
Barra Mansa terá plantão de matrículas para o ano letivo nesta quarta-feira
Unidades da rede municipal estarão abertas das 8h às 17h; aulas começam no dia 03 de fevereiro
Prefeitura de Barra Mansa atua em ruas afetadas pelas chuvas no bairro Colônia Santo Antônio
Na manhã desta segunda-feira, equipes do Saae realizaram limpeza, retirada de lama e entrega de materiais como cloro e água sanitária para moradores
Fundação Cultura Barra Mansa reforça orientações sobre prestação de contas do Ciclo 1 da Política Nacional Aldir Blanc
Envio das informações deve ser realizado até o dia 30 de janeiro e é fundamental para a continuidade dos repasses federais à cultura
Alunos da rede municipal de Barra Mansa receberão uniformes novos no início do ano letivo
Pela primeira vez, estudantes terão acesso ao kit completo logo nos primeiros dias de aula
