Programação inédita de pré-carnaval e blocos tradicionais abre oficialmente o calendário da folia no municípioFoto: Divulgação

Publicado 29/01/2026 18:00

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, divulgou as primeiras atrações do Carnaval 2026, dando início à contagem regressiva para uma das festas mais aguardadas do ano. Neste primeiro anúncio, a programação contempla os tradicionais blocos carnavalescos da cidade, que irão ocupar ruas, bairros e o Centro com muita música, alegria e tradição.

Uma das grandes novidades deste ano é a realização, pela primeira vez, de uma programação oficial de pré-carnaval, que acontece nos dias 06, 07 e 08 de fevereiro, aquecendo os foliões para a festa principal. A iniciativa reforça o compromisso do município com a valorização da cultura popular e com o fortalecimento do carnaval local.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa destacou a importância do novo formato. “O Carnaval 2026 vem cheio de novidades, entre elas, pela primeira vez, Barra Mansa terá uma programação de pré-carnaval organizada oficialmente. Essa proposta vem para aquecer a cidade, fortalecer os blocos tradicionais e preparar o público para a folia oficial, que começa na semana seguinte”, ressaltou.

A abertura oficial do Carnaval 2026 será no dia 13 de fevereiro, com desfiles de blocos tradicionais até o dia 17, garantindo uma programação diversificada e descentralizada. A Fundação Cultura Barra Mansa informa que a programação completa do Carnaval 2026, incluindo shows regionais e atrações nacionais, será divulgada nos próximos dias.



PROGRAMAÇÃO:



Pré-carnaval

- 06/02 – Bloco Abadátucada: concentração a partir das 18h, na Antiga Estação, no Centro, com dispersão por volta das 20h no mesmo local.

- 07/02 – Bloco Vem Que É Nois: concentração às 14h, na quadra do bairro Vila Orlandélia; saída às 17h30 e término às 19h30, na Avenida Orlando Brandão, Praça do Churrasco do Gil, no Ano Bom.

- 07/02 – Bloco Me Beija Direito: concentração às 16h, em frente ao Supermarket; saída às 17h e dispersão às 20h, na Antiga Estação.

- 08/02 – Bloco Fla Barra Mansa: concentração às 16h, na Rua José Martorano, ao lado da Loja Americanas, no Centro; saída às 18h30 e término às 20h, no mesmo local.



Carnaval

- 13/02 – Abertura Oficial

Bloco Mensageiros do Axé: concentração às 19h, na Rua José Martorano, ao lado da Loja Americanas; saída às 19h30, com encerramento na Estação.

Bloco Tradição Morro do Cruzeiro: concentração às 19h30, no Morro do Cruzeiro, com dispersão às 23h, atrás da Americanas.



- 14/02 – Bloco da Banda G: concentração às 16h, na Rua Nelson Rocha, no Cotiara; saída às 18h e término às 21h.



- 14 a 17/02 – Bloco do Boi: saída às 16h, da Rua 07 de Setembro, no bairro Roberto Silveira, com término às 20h, na Avenida Roosevelt Brasil, próximo à Antiga Estação.



- 15 e 17/02 – Arrastão da Vista Alegre: na Avenida Cristiano dos Reis Meireles, na Vista Alegre, com início às 14h e término às 20h.