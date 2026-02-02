A iniciativa ofereceu à população um local adequado para o descarte de materiais que não devem ser destinados ao lixo comum - Foto: Yuri Melo

Publicado 02/02/2026 14:27

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa realizou, na manhã deste sábado, dia 31, a 1ª edição do Descarte Solidário Comunitário de 2026. A ação aconteceu no bairro Vista Alegre e teve como objetivo incentivar o descarte correto de resíduos, além de contribuir para a preservação do meio ambiente.

A iniciativa ofereceu à população um local adequado para o descarte de materiais que não devem ser destinados ao lixo comum. Durante toda a manhã, a equipe da pasta recolheu diversos tipos de resíduos, como eletroeletrônicos (TVs, computadores, impressoras e roteadores), pilhas, baterias, lacres de latinhas de alumínio, caixas longa vida (Tetra Pak), óleo de cozinha usado, plásticos, tampinhas plásticas, livros, revistas, remédios vencidos, brinquedos usados, peças de bicicletas, entre outros.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo Viana, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a sustentabilidade. “O Descarte Solidário Comunitário é uma ação muito importante porque contribui diretamente para o meio ambiente e, ao mesmo tempo, desperta a conscientização da população sobre o descarte correto dos resíduos. Quando aliamos isso a projetos como o Disque-Mudas, ampliamos ainda mais esse impacto positivo”, destacou o secretário.

Além do Descarte Solidário Comunitário, a Secretaria de Meio Ambiente também levou ao bairro Vista Alegre o projeto Disque-Mudas, que realiza a distribuição gratuita de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. A ação teve como objetivo incentivar a população a contribuir ainda mais com o meio ambiente por meio do plantio de árvores, fortalecendo a arborização urbana e a preservação ambiental.

Rodrigo Viana informou ainda que a secretaria irá divulgar, em breve, o cronograma do Descarte Solidário Comunitário em outros bairros da cidade. O secretário adiantou que a próxima edição acontecerá no dia 21 de fevereiro, no bairro Boa Sorte. “Ações como essas são fundamentais para promover a responsabilidade ambiental e incentivar a participação da população na construção de uma Barra Mansa mais sustentável”, concluiu o secretário.