A iniciativa ofereceu à população um local adequado para o descarte de materiais que não devem ser destinados ao lixo comumFoto: Yuri Melo
Secretaria de Meio Ambiente realiza 1ª edição do Descarte Solidário Comunitário do ano em Barra Mansa
Ação no bairro Vista Alegre reuniu descarte correto de resíduos e distribuição de mudas nativas
Barra Mansa encerra ‘Janeiro Branco’ com evento de conscientização sobre saúde mental no Restaurante do Povo
Atividade reforçou que o cuidado deve ocorrer durante todo o ano
Prefeitura de Barra Mansa realiza recadastramento obrigatório de aposentados e pensionistas do Previbam
Atualização cadastral acontece de 02 a 27 de fevereiro de 2026 e garante a manutenção dos benefícios previdenciários
Secretaria de Ordem Pública realiza vistoria técnica no Cemitério Municipal de Barra Mansa
Ação integra trabalho contínuo de organização, controle e aprimoramento da gestão do espaço cemiterial
Fundação Cultura Barra Mansa divulga primeiras atrações do Carnaval 2026
Programação inédita de pré-carnaval e blocos tradicionais abre oficialmente o calendário da folia no município
Prefeitura de Barra Mansa firma parceria com o INSS para ampliar o atendimento a estudantes em situação especial
Trabalho é resultado da união das secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde com o órgão federal
