Equipes percorreram todas as ruas do Lazaredo orientando moradores e atuando em pontos de riscoFoto: Paulo Dimas
Secretaria de Saúde promove mutirão de combate à dengue e controle de roedores no Bom Pastor
Equipes percorreram todas as ruas do Lazaredo orientando moradores e atuando em pontos de risco
Secretaria de Meio Ambiente realiza 1ª edição do Descarte Solidário Comunitário do ano em Barra Mansa
Ação no bairro Vista Alegre reuniu descarte correto de resíduos e distribuição de mudas nativas
Barra Mansa encerra ‘Janeiro Branco’ com evento de conscientização sobre saúde mental no Restaurante do Povo
Atividade reforçou que o cuidado deve ocorrer durante todo o ano
Prefeitura de Barra Mansa realiza recadastramento obrigatório de aposentados e pensionistas do Previbam
Atualização cadastral acontece de 02 a 27 de fevereiro de 2026 e garante a manutenção dos benefícios previdenciários
Secretaria de Ordem Pública realiza vistoria técnica no Cemitério Municipal de Barra Mansa
Ação integra trabalho contínuo de organização, controle e aprimoramento da gestão do espaço cemiterial
Fundação Cultura Barra Mansa divulga primeiras atrações do Carnaval 2026
Programação inédita de pré-carnaval e blocos tradicionais abre oficialmente o calendário da folia no município
