Equipes percorreram todas as ruas do Lazaredo orientando moradores e atuando em pontos de risco - Foto: Paulo Dimas

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa realizou, na manhã desta segunda-feira, dia 02, um mutirão de combate à dengue e de controle de roedores no bairro Bom Pastor. A ação aconteceu em toda a localidade conhecida como Lazaredo e teve como principal objetivo intensificar a prevenção de doenças e conscientizar a população sobre os cuidados com o ambiente.

Durante o trabalho, equipes da Vigilância em Saúde percorreram todas as ruas do bairro, fiscalizando residências, orientando moradores e aplicando veneno em locais previamente identificados como pontos de risco. Ao todo, participaram da ação oito agentes de combate à dengue e sete agentes de zoonoses.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Juliana Russi, ressaltou a importância da iniciativa para a saúde pública do município. “O mutirão teve como foco conscientizar a população sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti e também de roedores, ambos responsáveis pela transmissão de doenças. A colaboração dos moradores é essencial para mantermos os ambientes limpos e seguros”, destacou.

Segundo a supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, o trabalho foi realizado de forma responsável. “Quando necessário, os agentes fizeram a aplicação de veneno para o controle de roedores, sempre após a avaliação do local e com orientações às famílias, especialmente em relação aos cuidados com crianças e animais domésticos. Também conversamos com os moradores para identificar bueiros e outros pontos onde a presença de roedores pudesse representar risco”, explicou.

A Secretaria de Saúde reforça que ações como essa fazem parte de um cronograma contínuo de prevenção e controle de endemias no município, e orienta a população a manter quintais limpos, eliminar focos de água parada e comunicar situações de risco aos canais oficiais da Prefeitura.