A primeira instituição a receber foi a Creche Menino Jesus, que está localizada no bairro Estamparia - Foto: Gabriel Borges

Publicado 03/02/2026 17:05

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação, iniciou logo no primeiro dia de aula, nesta terça-feira (03), a distribuição de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino. A primeira instituição a receber foi a Creche Menino Jesus, que está localizada no bairro Estamparia e atende desde o berçário (04 meses) até o maternal (04 anos).

A entrega garante que os estudantes iniciem o ano letivo devidamente uniformizados, promovendo igualdade, organização e valorização da educação pública desde o primeiro contato com a escola.

Ao todo, a rede municipal conta com 70 unidades escolares, que atendem estudantes da Educação Infantil (creches), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A entrega antecipada dos uniformes reforça o compromisso do município com o bem-estar dos alunos e com o apoio às famílias, contribuindo para a permanência e o bom desempenho escolar.

A secretária de Educação, Linamar Carvalho, destacou a importância da entrega. “Começamos hoje o nosso ano letivo e, conforme o prefeito Furlani destacou, já iniciamos a distribuição dos novos uniformes para as nossas unidades escolares. Agora, vamos gradativamente avançando e, em breve, todos os alunos estarão uniformizados. Obrigado a todos da Secretaria pelo envolvimento e dedicação”, afirmou.