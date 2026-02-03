Evento reuniu protetores e instituições para apresentação dos resultados de 2025 - Foto: Gabriel Borges

Evento reuniu protetores e instituições para apresentação dos resultados de 2025Foto: Gabriel Borges

Publicado 03/02/2026 15:12

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais (SMPA), realizou nesta terça-feira (03), no Parque da Saudade, um encontro voltado à apresentação das ações, conquistas e ao planejamento das políticas públicas desenvolvidas ao longo de 2025, reforçando o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do bem-estar animal no município.

O evento reuniu protetores independentes, representantes de instituições ligadas à causa animal, além do representante do Legislativo, o vereador Eduardo Pimentel, e do secretário municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza.

Durante a programação, foi apresentada a Retrospectiva 2025 da SMPA, destacando números expressivos da atuação da Secretaria ao longo do ano. Além de um calendário diversificado de eventos, como o CarnaPet e o PetKids — que promoveram conscientização e educação sobre os cuidados com os animais — a pasta alcançou resultados significativos nos serviços prestados à população.

Entre os principais dados apresentados, estão a realização de 4.808 castrações, viabilizadas por meio de diversas parcerias, e cerca de 2.400 cirurgias realizadas na Clínica Veterinária Municipal. Somente em 2025, a SMPA também registrou aproximadamente 900 denúncias de maus-tratos e abandono de animais, evidenciando a importância do fortalecimento contínuo das políticas públicas voltadas à causa animal.

O encontro também teve como objetivo ampliar o diálogo com os protetores e apresentar o planejamento das próximas ações, promovendo a participação ativa da sociedade civil na construção das políticas públicas e fortalecendo a compreensão coletiva sobre a relevância da causa animal.

Entre os avanços estruturantes apresentados, destacou-se a inclusão das ações da Secretaria no Plano Plurianual (PPA), considerada um marco para o fortalecimento institucional da política municipal de proteção e bem-estar animal. Também foi apresentado um Projeto de Lei encaminhado à Câmara Municipal, que estabelece a base legal da política municipal de proteção e bem-estar animal.

O projeto prevê a criação do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, instrumento essencial para a captação de recursos e ampliação das ações, além da implantação do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, construído de forma coletiva, com a participação da equipe técnica da Secretaria e de representantes da causa animal.

A participação dos protetores independentes foi um dos pontos centrais do encontro, reforçando o papel fundamental da sociedade civil na defesa dos animais. Atuando diretamente no resgate, cuidado e proteção, esses protetores contribuem de forma ativa para identificar demandas, sugerir melhorias e aproximar as ações do poder público da realidade vivida diariamente nas comunidades.

Durante o evento, o protetor Enio Eduardo Guedes Júnior destacou a importância da criação da Secretaria e da condução do diálogo com a sociedade. "É de extrema importância não apenas a criação da Secretaria, mas a forma como o secretário Beleza e toda a equipe têm buscado divulgar as ações, interagir com a sociedade e compreender os novos anseios dessa nova sociedade da qual fazemos parte. Vemos dedicação, empenho e emoção nessa Secretaria, e queremos, como sociedade, entender como podemos contribuir para que o poder público reconheça essas demandas e promova as mudanças necessárias", afirmou Enio.

Um dos momentos mais marcantes do encontro foi a entrega dos certificados de congratulação “Amigos do Bem-Estar Animal”, concedidos a protetores e instituições pelos relevantes serviços prestados ao bem-estar animal no município de Barra Mansa ao longo de 2025. A certificação simboliza o reconhecimento institucional à dedicação, ao compromisso e ao trabalho realizado diariamente em prol da proteção animal.

Em sua fala, o secretário municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, destacou a importância da união entre o poder público e a sociedade civil, reforçando o compromisso com políticas públicas cada vez mais estruturadas, participativas e humanizadas. "A manhã de trabalho foi produtiva e gratificante, com um encontro marcante e uma homenagem simples, porém muito valiosa. Um momento, carregado de emoção, amor e dedicação, superou as expectativas", destacou Beleza.