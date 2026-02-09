Nesta terça-feira (10), seleção acontecerá na Vista Alegre. Segunda etapa será na quinta-feira (12), na quadra do Sesc, no Ano BomFoto: Divulgação
Barra Mansa realiza peneiras para montar equipes Sub-15 e Sub-17 de Vôlei
Carnaval de Barra Mansa terá cinco dias de festa no Parque da Cidade
Abertura oficial será nesta sexta-feira (13), com uma programação que inclui desfiles de blocos, matinês e shows com atrações regionais e nacionais
Barra Mansa apoia Caminhada Feminina da Rota da Fé neste sábado
Evento promove fé, reflexão e integração regional em percurso entre os distritos Amparo e Floriano, passando pela cidade de Quatis
2ª edição do CarnaPet reúne tutores e pets em manhã de diversão no Jardim das Preguiças
Evento promovido pela Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais contou com desfile de fantasias, ações de adoção e atividades voltadas ao cuidado animal
Secretaria de Educação inicia entrega de uniformes nas unidades escolares de Barra Mansa
Reforçando o compromisso com o aprendizado, município já distribui uniforme desde o primeiro dia de ano letivo
Barra Mansa avança na política de bem-estar animal com balanço de ações e reconhecimento a protetores
Evento reuniu protetores e instituições para apresentação dos resultados de 2025, planejamento de novas ações e entrega de certificados de reconhecimento
