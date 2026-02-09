Nesta terça-feira (10), seleção acontecerá na Vista Alegre. Segunda etapa será na quinta-feira (12), na quadra do Sesc, no Ano Bom - Foto: Divulgação

Publicado 09/02/2026 15:05

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), vai promover peneiras para selecionar novas jogadoras para os times de vôlei da cidade, nas categorias Sub-15 e Sub-17. A primeira está marcada para esta terça-feira (10), às 20h30, na quadra poliesportiva do bairro Vista Alegre, localizada na Rua José Jorge dos Reis Meirelles Filho. O segundo dia de seleção acontecerá na quadra do Sesc, no bairro Ano Bom, na quinta-feira (12), às 15h.

É preciso que as atletas levem documentos com fotos, estejam acompanhadas por um responsável e trajando roupas apropriadas para prática de exercícios físicos. O limite é de 40 jogadoras inscritas.

O gerente de Vôlei na SMJEL, Vanderson André da Silva, ressaltou a expectativa para as avaliações. “A formação acontece junto aos professores Guilherme e Joelcio. Estamos ansiosos com as nossas equipes que vão representar o município no time da Liga Barra-mansense de Desportos, no campeonato estadual de vôlei. Estamos confiantes em captar atletas e construir uma equipe forte”, frisou.