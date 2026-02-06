Evento promove fé, reflexão e integração regional em percurso entre os distritos Amparo e Floriano - Foto: Divulgação/PMBM

Publicado 06/02/2026 15:40

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, apoia a realização da Caminhada Feminina – Rota da Fé, que acontece neste sábado (07). Todas as mulheres da região são convidadas a vivenciarem uma experiência de espiritualidade, reflexão e integração entre os municípios de Barra Mansa (passando pelos distritos Amparo e Floriano) e Quatis.

A iniciativa faz parte do projeto intermunicipal Rota da Fé, que tem como objetivo valorizar o patrimônio histórico-religioso do Sul Fluminense, fortalecer o turismo religioso e fomentar o desenvolvimento econômico e cultural da região.

A saída será no distrito de Amparo, na histórica Igreja Centenária Nossa Senhora do Amparo, construída em 1829. No local, as participantes serão recepcionadas para um momento especial de acolhimento e reflexão, preparando o início da caminhada.

Na sequência, o grupo percorre a Caminhada da Resiliência, com duração aproximada de quatro a cinco horas. Ao longo do trajeto, estão previstas paradas reflexivas, incluindo um trecho em silêncio, dedicado à oração, à introspecção e ao fortalecimento espiritual.

O segundo ponto do percurso é o município de Quatis, onde ocorre a visita à Igreja Nossa Senhora do Rosário, com momento de oração ligado à tradição religiosa local. Em seguida, haverá uma pausa para alimentação, incentivando o comércio local e fortalecendo o turismo regional.

O encerramento acontece no distrito de Floriano, em Barra Mansa, no Santuário Diocesano de Adoração Coração Eucarístico de Jesus, com momento de oração, visita guiada e registro institucional da atividade, celebrando o encerramento dessa caminhada de fé.

De acordo com a gerente de Relações Empresariais e Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, Lenara Napoli, a Caminhada Feminina reforça o papel da Rota da Fé como instrumento de integração regional. “Essa ação fortalece o turismo religioso, valoriza o patrimônio histórico e amplia o potencial de Barra Mansa como destino de experiências transformadoras. A parceria com a Chic Viagens representa um passo importante para a estruturação do receptivo turístico e para a chegada de grupos que buscam, além da visitação, vivências de fé, reflexão e autoconhecimento”, destacou.