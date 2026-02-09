Abertura oficial será nesta sexta-feira (13), com uma programação que inclui desfiles de blocos, matinês e shows com atrações regionais e nacionais - Foto: Arquivo

Publicado 09/02/2026 14:59

Barra Mansa - De 13 a 17 de fevereiro, Barra Mansa vai pulsar no ritmo do Carnaval! A Prefeitura, por meio da Fundação Cultura, anunciou a programação oficial do Carnaval 2026, que promete muita música, alegria e valorização da cultura popular. A grande novidade deste ano é o retorno da festa ao Parque da Cidade, espaço tradicional que volta a ser o coração da folia no município após mais de uma década.

A abertura oficial acontece na sexta-feira (13), com uma programação completa para todas as idades: desfiles de blocos carnavalescos, matinês e shows com atrações regionais e nacionais, garantindo diversão do início ao fim.

O evento é uma realização da Prefeitura de Barra Mansa, com incentivo da Funarj e do Giro Cultural, além do apoio institucional da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de Eventos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, reforçando a importância das parcerias para o fortalecimento da cultura local.

De acordo com o presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, o Carnaval 2026 foi planejado para valorizar a identidade cultural da cidade e democratizar o acesso à festa.

“Estamos preparando um Carnaval inclusivo, que respeita nossas tradições e oferece atrações para todos os públicos. O retorno ao Parque da Cidade proporciona mais conforto e segurança aos foliões”, destacou.

O prefeito Luiz Furlani também celebrou a união de esforços. “Agradeço ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, à Funarj, ao Giro Cultural e à Secretaria de Cultura e Economia Criativa pelo incentivo e apoio. Essa parceria é essencial para realizarmos uma grande festa, que fortalece a cultura, o entretenimento e a economia de Barra Mansa”, ressaltou o prefeito.

Tradição dos blocos movimenta a cidade

Além dos shows no palco principal, o carnaval de Barra Mansa mantém viva a tradição dos blocos carnavalescos, que há décadas fazem parte da história da cidade e seguem como protagonistas da festa. Um dos grandes destaques é o Bloco do Boi, que desfila no município há mais de 70 anos e, em 2026, estará presente todos os dias do carnaval, reafirmando sua importância cultural e seu vínculo com a população.

Outros blocos tradicionais também integram a programação, como o Mensageiros do Axé, o Tradição Morro do Cruzeiro, o Bloco da Banda G e o Arrastão da Vista Alegre, levando música e animação para diferentes bairros do município. "O Carnaval de Barra Mansa é construído pelos blocos, pelas famílias e pelos artistas locais que mantêm essa tradição viva ao longo dos anos. Valorizar esses grupos é preservar a nossa história e fortalecer a cultura popular", completou Alexandre Caneda.

Programação Oficial – Palco Principal (Parque da Cidade):



Sexta-feira – 13/02

- 19h – Banda Sorriso Aberto

- 21h – Banda Teresa Cristina

- 23h – Show Principal: Carrossel de Emoções

- 01h – DJ DOM

- 02h – Dispersão



Sábado – 14/02

- 17h – Matinê – Anima Aí

- 19h – Kadu Silva e Banda

- 21h – Banda Teresa Cristina

- 23h – Show Principal: Quintal da Magia

- 01h – DJ DOM

- 02h – Dispersão



Domingo – 15/02

- 17h – Matinê – Anima Aí

- 19h – Grupo Partido a Mais

- 21h – Banda Teresa Cristina

- 23h – Show Principal: Thiago Cordeiro

- 01h – DJ DOM

- 02h – Dispersão

Segunda-feira – 16/02



* 17h – Matinê – Anima Aí

* 19h – Grupo Empolga Samba

* 21h – Banda Teresa Cristina

* 23h – Show Principal: Davi Quaresma

* 01h – DJ DOM

* 02h – Dispersão



Terça-feira – 17/02



* 17h – Matinê – Anima Aí

* 19h – Grupo Op Samba

* 21h – Banda Teresa Cristina

* 23h – Show Principal: Robinho

* 01h – DJ DOM

* 02h – Dispersão