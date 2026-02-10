Equipes da Prefeitura atuam de forma ininterrupta na desobstrução de vias, retirada de entulhos e apoio às famílias afetadas - Foto: Chico de Assis

Publicado 10/02/2026 15:01

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa segue com uma grande força-tarefa para minimizar os impactos causados pelas fortes precipitações registradas na noite de segunda-feira (09). Em cerca de três horas, o município registrou aproximadamente 72 milímetros de chuva, volume que provocou alagamentos, deslizamentos e outros transtornos em diferentes regiões da cidade.

Desde a noite de ontem, equipes de diversas secretarias municipais atuam de forma integrada, priorizando a limpeza das vias públicas, retirada de lama e entulhos, desobstrução de bueiros, avaliação de áreas de risco e o atendimento direto às famílias atingidas. Os trabalhos seguem de maneira contínua para restabelecer a normalidade e garantir a segurança da população.

De acordo com o balanço da Defesa Civil, foram registradas 18 ocorrências de deslizamentos, seis desabamentos de imóveis, três desabamentos de muros, quatro quedas de árvores, além de 12 pontos de alagamento severo. Também houve dois transbordamentos, nos rios Barra Mansa e Bocaina, e o desabamento de uma ponte.

As regiões mais afetadas incluem os bairros Nova Esperança, Boa Sorte, São Luiz, Piteiras, Siderlândia, Jardim América, Saudade, Santa Clara, Goiabal, São Judas, Monte Cristo, Abelhas e o Centro.

No atendimento à população, o município estruturou dois pontos de apoio — no Clécio Penedo e no Humberto Quinto Chiesse —, além da ativação de sirenes nos bairros Boa Sorte e Nova Esperança. Até o momento, foram contabilizadas 20 pessoas desabrigadas e quatro desalojadas.

No bairro Siderlândia, cerca de 20 moradores desabrigados foram encaminhados para um abrigo temporário, onde permanecem acolhidos. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos disponibilizou colchões, kits de cama e apoio às famílias, além de acompanhamento social contínuo.

No balanço da Saúde, cinco pessoas precisaram de atendimento médico, incluindo três crianças. Uma delas, de 05 anos, permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa. As demais seguem em observação, com quadro estável.

Durante a madrugada, o prefeito Luiz Furlani esteve no hospital para acompanhar o atendimento às vítimas e prestar apoio às famílias. Ele reforçou que a Prefeitura segue mobilizada tanto na resposta emergencial quanto nas ações de limpeza e recuperação dos danos. "Desde a noite de segunda-feira, nossas equipes estão nas ruas, trabalhando sem interrupção na limpeza da cidade, na assistência às famílias e na recuperação das áreas atingidas. Nosso foco é garantir segurança, acolhimento e o retorno gradual à normalidade", destacou o prefeito Furlani.

O coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, reforçou que o trabalho continua. "Seguimos com equipes mobilizadas em campo, atuando na limpeza, no monitoramento das áreas de risco e no atendimento às ocorrências. A população pode acionar a Defesa Civil sempre que necessário", afirmou.

Em casos de emergência ou risco iminente, a Defesa Civil orienta que a população entre em contato pelos canais oficiais - telefone 199 ou WhatsApp (24) 98121-3427.