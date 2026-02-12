Cinco blocos serão destaque non primeiro dia de carnavalFoto: Arquivo/PMBM

Mais artigos de O Dia
O Dia
Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, realiza nesta sexta-feira (13), a abertura oficial do Carnaval 2026 - marcando o início de cinco dias de festa com shows, matinês e desfiles de blocos. Entre os destaques da noite está o Bloco Tradição Morro do Cruzeiro, que reforça a identidade cultural e a força das comunidades no carnaval do município. A concentração acontece às 19h30, no Morro do Cruzeiro, com dispersão às 23h, na Gare da Estação. O Bloco Mensageiros do Axé irá se concentrar na Gare da Estação, com saída às 19h30 e encerramento na mesma.
Já no Parque da Cidade, a programação musical terá início às 19h, com a Banda Sorriso Aberto. Às 21h, sobe ao palco a Banda Teresa Cristina. Às 23h, acontece o show principal da noite com Carrossel de Emoções, seguido de DJ Dom, à 1h. A dispersão está prevista para às 2h.
O evento contará com esquema especial de segurança, incluindo revista na entrada, uso de câmeras com tecnologia de reconhecimento facial e atuação integrada das forças de segurança. Não será permitida a entrada com cooler ou garrafas de vidro. Crianças e adolescentes deverão estar identificados com nome e telefone do responsável.
O Carnaval 2026 é uma realização da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, com incentivo da Funarj e do Giro Cultural, além do apoio institucional da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de Eventos do Governo do Estado do Rio de Janeiro.


Programação Carnaval 2026 – Parque da Cidade

•Sexta-feira – 13/02
- 19h – Banda Sorriso Aberto
- 21h – Banda Teresa Cristina
- 23h – Carrossel de Emoções
- 01h – DJ Dom
- 02h – Dispersão

•Sábado – 14/02
- 17h – Matinê – Anima Aí
- 19h – Kadu Silva e Banda
- 21h – Banda Teresa Cristina
- 23h – Quintal da Magia
- 01h – DJ Dom
- 02h – Dispersão

•Domingo – 15/02
- 17h – Matinê – Anima Aí
- 19h – Grupo Partido a Mais
- 21h – Banda Teresa Cristina
- 23h – Thiago Cordeiro
- 01h – DJ Dom
- 02h – Dispersão

•Segunda-feira – 16/02
- 17h – Matinê – Anima Aí
- 19h – Grupo Empolga Samba
- 21h – Banda Teresa Cristina
- 23h – Davi Quaresma
- 01h – DJ Dom
- 02h – Dispersão

•Terça-feira – 17/02
- 17h – Matinê – Anima Aí
- 19h – Grupo Op Samba
- 21h – Banda Teresa Cristina
- 23h – Robinho
- 01h – DJ Dom
- 02h – Dispersão

Programação dos Blocos:

•13/02 – Sexta-feira
- Bloco Tradição Mensageiros do Axé
Concentração: 19h – Gare da Estação
Saída: 19h30
Dispersão: Gare da Estação
- Bloco Tradição Morro do Cruzeiro
Concentração: 19h30 – Morro do Cruzeiro
Dispersão: 23h – Gare da Estação

•14/02 – Sábado
- Bloco da Banda G
Concentração: 16h – Rua Nelson Rocha, bairro Cotiara
Saída: 18h
Término: 21h

•14 a 17/02 – Sábado a Terça-feira
- Bloco do Boi
Saída: 16h – Rua 07 de Setembro, bairro Roberto Silveira
Término: 20h – Avenida Roosevelt Brasil, próximo à Antiga Estação

•15 e 17/02 – Domingo e Terça-feira
- Arrastão da Vista Alegre
Local: Avenida Cristiano dos Reis Meireles – Vista Alegre
Início: 14h
Término: 20h