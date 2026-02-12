Cinco blocos serão destaque non primeiro dia de carnaval - Foto: Arquivo/PMBM

Cinco blocos serão destaque non primeiro dia de carnavalFoto: Arquivo/PMBM

Publicado 12/02/2026 15:23

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, realiza nesta sexta-feira (13), a abertura oficial do Carnaval 2026 - marcando o início de cinco dias de festa com shows, matinês e desfiles de blocos. Entre os destaques da noite está o Bloco Tradição Morro do Cruzeiro, que reforça a identidade cultural e a força das comunidades no carnaval do município. A concentração acontece às 19h30, no Morro do Cruzeiro, com dispersão às 23h, na Gare da Estação. O Bloco Mensageiros do Axé irá se concentrar na Gare da Estação, com saída às 19h30 e encerramento na mesma.

Já no Parque da Cidade, a programação musical terá início às 19h, com a Banda Sorriso Aberto. Às 21h, sobe ao palco a Banda Teresa Cristina. Às 23h, acontece o show principal da noite com Carrossel de Emoções, seguido de DJ Dom, à 1h. A dispersão está prevista para às 2h.

O evento contará com esquema especial de segurança, incluindo revista na entrada, uso de câmeras com tecnologia de reconhecimento facial e atuação integrada das forças de segurança. Não será permitida a entrada com cooler ou garrafas de vidro. Crianças e adolescentes deverão estar identificados com nome e telefone do responsável.

O Carnaval 2026 é uma realização da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, com incentivo da Funarj e do Giro Cultural, além do apoio institucional da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de Eventos do Governo do Estado do Rio de Janeiro.





Programação Carnaval 2026 – Parque da Cidade



•Sexta-feira – 13/02

- 19h – Banda Sorriso Aberto

- 21h – Banda Teresa Cristina

- 23h – Carrossel de Emoções

- 01h – DJ Dom

- 02h – Dispersão



•Sábado – 14/02

- 17h – Matinê – Anima Aí

- 19h – Kadu Silva e Banda

- 21h – Banda Teresa Cristina

- 23h – Quintal da Magia

- 01h – DJ Dom

- 02h – Dispersão



•Domingo – 15/02

- 17h – Matinê – Anima Aí

- 19h – Grupo Partido a Mais

- 21h – Banda Teresa Cristina

- 23h – Thiago Cordeiro

- 01h – DJ Dom

- 02h – Dispersão



•Segunda-feira – 16/02

- 17h – Matinê – Anima Aí

- 19h – Grupo Empolga Samba

- 21h – Banda Teresa Cristina

- 23h – Davi Quaresma

- 01h – DJ Dom

- 02h – Dispersão



•Terça-feira – 17/02

- 17h – Matinê – Anima Aí

- 19h – Grupo Op Samba

- 21h – Banda Teresa Cristina

- 23h – Robinho

- 01h – DJ Dom

- 02h – Dispersão



Programação dos Blocos:



•13/02 – Sexta-feira

- Bloco Tradição Mensageiros do Axé

Concentração: 19h – Gare da Estação

Saída: 19h30

Dispersão: Gare da Estação

- Bloco Tradição Morro do Cruzeiro

Concentração: 19h30 – Morro do Cruzeiro

Dispersão: 23h – Gare da Estação



•14/02 – Sábado

- Bloco da Banda G

Concentração: 16h – Rua Nelson Rocha, bairro Cotiara

Saída: 18h

Término: 21h



•14 a 17/02 – Sábado a Terça-feira

- Bloco do Boi

Saída: 16h – Rua 07 de Setembro, bairro Roberto Silveira

Término: 20h – Avenida Roosevelt Brasil, próximo à Antiga Estação



•15 e 17/02 – Domingo e Terça-feira

- Arrastão da Vista Alegre

Local: Avenida Cristiano dos Reis Meireles – Vista Alegre

Início: 14h

Término: 20h