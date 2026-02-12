Cinco blocos serão destaque non primeiro dia de carnavalFoto: Arquivo/PMBM
Programação Carnaval 2026 – Parque da Cidade
•Sexta-feira – 13/02
- 19h – Banda Sorriso Aberto
- 21h – Banda Teresa Cristina
- 23h – Carrossel de Emoções
- 01h – DJ Dom
- 02h – Dispersão
•Sábado – 14/02
- 17h – Matinê – Anima Aí
- 19h – Kadu Silva e Banda
- 21h – Banda Teresa Cristina
- 23h – Quintal da Magia
- 01h – DJ Dom
- 02h – Dispersão
•Domingo – 15/02
- 17h – Matinê – Anima Aí
- 19h – Grupo Partido a Mais
- 21h – Banda Teresa Cristina
- 23h – Thiago Cordeiro
- 01h – DJ Dom
- 02h – Dispersão
•Segunda-feira – 16/02
- 17h – Matinê – Anima Aí
- 19h – Grupo Empolga Samba
- 21h – Banda Teresa Cristina
- 23h – Davi Quaresma
- 01h – DJ Dom
- 02h – Dispersão
•Terça-feira – 17/02
- 17h – Matinê – Anima Aí
- 19h – Grupo Op Samba
- 21h – Banda Teresa Cristina
- 23h – Robinho
- 01h – DJ Dom
- 02h – Dispersão
Programação dos Blocos:
•13/02 – Sexta-feira
- Bloco Tradição Mensageiros do Axé
Concentração: 19h – Gare da Estação
Saída: 19h30
Dispersão: Gare da Estação
- Bloco Tradição Morro do Cruzeiro
Concentração: 19h30 – Morro do Cruzeiro
Dispersão: 23h – Gare da Estação
•14/02 – Sábado
- Bloco da Banda G
Concentração: 16h – Rua Nelson Rocha, bairro Cotiara
Saída: 18h
Término: 21h
•14 a 17/02 – Sábado a Terça-feira
- Bloco do Boi
Saída: 16h – Rua 07 de Setembro, bairro Roberto Silveira
Término: 20h – Avenida Roosevelt Brasil, próximo à Antiga Estação
•15 e 17/02 – Domingo e Terça-feira
- Arrastão da Vista Alegre
Local: Avenida Cristiano dos Reis Meireles – Vista Alegre
Início: 14h
Término: 20h
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.