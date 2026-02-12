Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa oficializou, nesta quinta-feira (12), a nomeação dos membros da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) Municipal. O órgão de gestão intersetorial integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) e é responsável por articular, elaborar e monitorar políticas públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional no âmbito local.
A criação e formalização da Caisan têm como principal objetivo integrar as secretarias municipais na construção de estratégias conjuntas para combater a fome, promover o acesso à alimentação adequada e garantir o direito humano à alimentação no município.
A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Aparecida Ricarte, que também preside a Caisan Municipal, destacou a importância da iniciativa. “A Caisan é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas estruturadas e permanentes na área de segurança alimentar e nutricional. Ao integrar diferentes secretarias, conseguimos planejar e executar ações mais eficazes, que atendam de forma ampla as necessidades da população e fortaleçam o enfrentamento à insegurança alimentar em Barra Mansa”, afirmou Joseane.
De acordo com o diretor de Segurança Alimentar e Nutricional e secretário executivo da Caisan Municipal, Francisco Américo, em Barra Mansa a Câmara atua de forma articulada com o Sisan, contando com o apoio da Caisan estadual e do Governo do Estado.
Segundo Américo, essa integração é essencial para reforçar todos os procedimentos necessários à implementação de políticas públicas na área. “Para que o município possa acessar projetos e programas do Governo Federal, é necessário estar inserido no Sisan. Este sistema fortalece a gestão e garante que Barra Mansa esteja apta a captar recursos e ampliar suas ações de combate à insegurança alimentar”, explicou.
O diretor também esclareceu a diferença entre o Sisan, a Caisan e o Comsea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional). “No Comsea há participação da sociedade civil, garantindo o controle social e a representação popular. Já na Caisan, a composição é exclusivamente formada por representantes das secretarias de governo, o que assegura a articulação direta entre as políticas públicas municipais. A articulação entre as ações da Caisan e o Comsea é que norteiam o Sisan no município”, completou.
Composição da Caisan Municipal:
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos •Presidente: Joseane Aparecida Ricarte de Sousa •Secretário Executivo: Francisco Américo Nogueira de Oliveira
Secretaria Municipal de Educação (SME) •Titular: Cristiane Sabença •Suplente: Aline Costa Rodrigues
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) •Titular: Lucas Alves •Suplente: Monique Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) •Titular: Janaína Alves de Oliveira da Cunha •Suplente: Laís Aparecida Reis Pereira
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) •Titular: Corina dos Santos
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SMDR) •Titular: Thayna Fernandes •Suplente: Brenda de Carvalho Sousa
Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP) •Titular: Cesar dos Thomé
