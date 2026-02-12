Órgão intersetorial vai fortalecer políticas públicas de combate à fome e promoção da alimentação adequada - Foto: Divulgação

Publicado 12/02/2026 16:23

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa oficializou, nesta quinta-feira (12), a nomeação dos membros da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) Municipal. O órgão de gestão intersetorial integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) e é responsável por articular, elaborar e monitorar políticas públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional no âmbito local.

A criação e formalização da Caisan têm como principal objetivo integrar as secretarias municipais na construção de estratégias conjuntas para combater a fome, promover o acesso à alimentação adequada e garantir o direito humano à alimentação no município.

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Aparecida Ricarte, que também preside a Caisan Municipal, destacou a importância da iniciativa. “A Caisan é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas estruturadas e permanentes na área de segurança alimentar e nutricional. Ao integrar diferentes secretarias, conseguimos planejar e executar ações mais eficazes, que atendam de forma ampla as necessidades da população e fortaleçam o enfrentamento à insegurança alimentar em Barra Mansa”, afirmou Joseane.

De acordo com o diretor de Segurança Alimentar e Nutricional e secretário executivo da Caisan Municipal, Francisco Américo, em Barra Mansa a Câmara atua de forma articulada com o Sisan, contando com o apoio da Caisan estadual e do Governo do Estado.

Segundo Américo, essa integração é essencial para reforçar todos os procedimentos necessários à implementação de políticas públicas na área. “Para que o município possa acessar projetos e programas do Governo Federal, é necessário estar inserido no Sisan. Este sistema fortalece a gestão e garante que Barra Mansa esteja apta a captar recursos e ampliar suas ações de combate à insegurança alimentar”, explicou.

O diretor também esclareceu a diferença entre o Sisan, a Caisan e o Comsea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional). “No Comsea há participação da sociedade civil, garantindo o controle social e a representação popular. Já na Caisan, a composição é exclusivamente formada por representantes das secretarias de governo, o que assegura a articulação direta entre as políticas públicas municipais. A articulação entre as ações da Caisan e o Comsea é que norteiam o Sisan no município”, completou.



Composição da Caisan Municipal:



Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

•Presidente: Joseane Aparecida Ricarte de Sousa

•Secretário Executivo: Francisco Américo Nogueira de Oliveira



Secretaria Municipal de Educação (SME)

•Titular: Cristiane Sabença

•Suplente: Aline Costa Rodrigues



Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD)

•Titular: Lucas Alves

•Suplente: Monique Oliveira



Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

•Titular: Janaína Alves de Oliveira da Cunha

•Suplente: Laís Aparecida Reis Pereira



Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE)

•Titular: Corina dos Santos



Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SMDR)

•Titular: Thayna Fernandes

•Suplente: Brenda de Carvalho Sousa



Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP)

•Titular: Cesar dos Thomé