Carnaval da cidade reuniu mais 80 mil foliões durante a festa - Foto: Paulo Dimas

Carnaval da cidade reuniu mais 80 mil foliões durante a festaFoto: Paulo Dimas

Publicado 18/02/2026 14:43

Barra Mansa - A edição de 2026 do Carnaval de Barra Mansa chegou ao fim na terça-feira, dia 17, consolidando-se como uma das mais animadas dos últimos anos. Com uma programação diversificada, que ocupou o Parque da Cidade, ruas, bairros e distritos, a festa reuniu cerca de 80 mil foliões ao longo de cinco dias marcados por alegria, organização e clima familiar.

No encerramento, a tarde foi dedicada à criançada, com a matinê do Bloquinho Anima Aí, que voltou a transformar o Parque da Cidade em um grande espaço de lazer para as famílias. Já os tradicionais blocos regionais tomaram as ruas, com destaque para o Arrastão da Vista Alegre e o Bloco do Boi, levando foliões da Vista Alegre e do Roberto Silveira para celebrar intensamente o último dia de carnaval.

À noite, as atrações continuaram no Parque da Cidade, com uma sequência especial de shows que fechou a festa em alto nível: apresentação do Grupo Opsamba, seguida pela Banda Teresa Cristina e pelo cantor Robinho. Entre as atrações, o DJ Dom manteve o clima de festa nos intervalos.

Nos distritos, o Carnaval também se despediu em grande estilo. Em Amparo, o público conferiu o show do Grupo Partido A Mais e do DJ Jefferson, na Praça da Matriz de Nossa Senhora de Amparo, que aconteceu das 19h às 2h, reforçando a descentralização da programação.

De acordo com o presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, a programação, que reuniu dezenas de milhares de foliões de todas as idades, superou a edição do ano passado. "Fizemos uma festa democrática, segura e cheia de alegria. Os números mostram o que já sentimos nas ruas: superamos a edição do ano passado, tanto em público quanto em diversidade cultural. Isso é resultado de muito trabalho, planejamento e, principalmente, do carinho do povo de Barra Mansa com a cultura. Foram aproximadamente mais de 80 mil foliões que passaram por toda a nossa programação durante esses cinco dias, e seguimos firmes no compromisso de valorizar nossas tradições e oferecer eventos cada vez mais grandiosos para a população. Gostaria de agradecer a Danielle Barros, secretária estadual de Cultura, ao Jackson Emerick, presidente da Funarj, e à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por todo apoio"", destacou Caneda.

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, Daniel Abreu, a média de público diário, com base nas câmeras de reconhecimento facial, foi de aproximadamente 15 mil pessoas. “A segurança é prioridade no Carnaval e, com planejamento e o auxílio da tecnologia, como o reconhecimento facial, conseguimos garantir um ambiente mais seguro para que todos pudessem curtir a festa com tranquilidade e responsabilidade”, enfatizou.

Morador do bairro Ano Bom, o folião Alexandre Machado, de 28 anos, destacou a organização e o clima do evento. “É gratificante ver o Carnaval levando tantos sorrisos para as ruas, com paz e harmonia. Participar dessa festa em Barra Mansa é uma grande satisfação”, afirmou.

O Carnaval de Barra Mansa foi realizado pela Prefeitura, por meio da Fundação Cultura e da Secretaria Municipal de Comunicação, com incentivo cultural e apoio institucional de parceiros estaduais, como a Funarj e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.