A mobilização foi realizada no bairro Boa Sorte - Foto: Paulo Dimas

Publicado 23/02/2026 11:18

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realiza na manhã deste sábado, dia 21, mais uma edição do Descarte Solidário Comunitário, desta vez no bairro Boa Sorte, ao lado do campo de futebol. A ação transforma o local em um ponto de conscientização ambiental, reunindo moradores em um grande movimento coletivo em prol da sustentabilidade.

A equipe da secretaria recebe até o meio-dia, diversos tipos de materiais que não devem ser descartados no lixo comum, como eletroeletrônicos (TVs, computadores, impressoras e roteadores), pilhas, baterias, óleo de cozinha usado, lacres de latinhas, caixas longa vida (Tetra Pak), plásticos, tampinhas, livros, revistas, remédios vencidos, brinquedos usados, peças de bicicletas, entre outros. A iniciativa garante a destinação ambientalmente adequada desses resíduos, evitando impactos negativos ao meio ambiente e contribuindo para uma cidade mais limpa.

Além do recolhimento de materiais, a ação conta com o projeto Disque Mudas [(24) 98144-0074], que promove a entrega gratuita de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, incentivando a população a participar ativamente da arborização urbana e da preservação ambiental.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo Viana, destaca a importância da mobilização popular. “O Descarte Solidário Comunitário desperta a consciência ambiental e mostra que cada morador pode contribuir para uma cidade mais sustentável. Quando unimos descarte correto e plantio de árvores, fortalecemos nosso compromisso com o futuro”, afirmou o secretário.

Rodrigo ressaltou ainda que a proposta é ampliar cada vez mais o alcance da iniciativa. “Nossa meta é levar o projeto a diferentes bairros, consolidando essa cultura de responsabilidade ambiental em todo o nosso município”.

O prefeito Luiz Furlani também reforçou o compromisso da gestão com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável. “Estamos trabalhando para construir uma Barra Mansa mais organizada, limpa e ambientalmente responsável. Ações como essa mostram que, com planejamento e participação da população, conseguimos avançar em qualidade de vida e preservação ambiental. Seguiremos investindo em iniciativas que envolvam a comunidade e promovam desenvolvimento com sustentabilidade”, destacou o prefeito.

Morador do bairro Boa Sorte, Jairo Roberto dos Santos, de 46 anos, elogiou a iniciativa da Prefeitura. “É muito bom ter esse projeto no nosso bairro. Muitas vezes a gente não sabe onde descartar corretamente alguns materiais, e essa ação facilita muito a vida do morador. Além de ajudar o meio ambiente, ainda incentiva o plantio de árvores e a conscientização das famílias. É uma iniciativa que merece continuar e crescer cada vez mais”, afirmou.

A Secretaria de Meio Ambiente divulgará, em breve, o cronograma das próximas edições do Descarte Solidário Comunitário, ampliando ainda mais o impacto positivo da ação nos bairros da cidade. A programação poderá ser conferida nos canais oficiais da Prefeitura - @barramansarj ou www.barramansa.rj.gov.br.