Intervenções vão afetar abastecimento entre os dias 22 e 26 de fevereiro - Foto: Divulgação

Publicado 20/02/2026 14:02

Barra Mansa - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) realizará, nos próximos dias, uma série de intervenções programadas com o objetivo de assegurar a qualidade da água distribuída e a eficiência do sistema de abastecimento no município.

Neste domingo, dia 22, será executada a limpeza e higienização dos tanques de tratamento da ETA São Sebastião, no período das 4h às 12h. Em função dos trabalhos, o abastecimento será temporariamente interrompido nos bairros Centro, Roberto Silveira, Santa Rosa, Apóstolo Paulo, Monte Cristo e Ano Bom.

Já entre segunda e quinta-feira, de 23 a 26, a autarquia realizará manutenção geral no poço artesiano que atende o bairro Santa Rita de Cássia. As ações incluem desincrustação da tubulação, desinfecção e avaliação do nível e da vazão do poço. Durante esse período, o fornecimento de água na localidade ficará interrompido.

De acordo com o diretor do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca, as medidas são necessárias para garantir a operação adequada dos sistemas, manter a vazão e assegurar a qualidade da água oferecida à população. "Solicitamos a colaboração e a compreensão dos moradores das áreas afetadas e reforçamos a importância do uso consciente da água durante os períodos de intervenção. Em caso de dúvidas, nossa equipe está à disposição pelo telefone (24) 3512-4333", concluiu.