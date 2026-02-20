Intervenções vão afetar abastecimento entre os dias 22 e 26 de fevereiroFoto: Divulgação
Saae-BM realiza manutenção programada e limpeza de reservatórios para garantir qualidade da água
Intervenções vão afetar abastecimento entre os dias 22 e 26 de fevereiro
Barra Mansa abre inscrições para a 1ª Peneira de Natação
Seletiva acontece no dia 27 de fevereiro, às 9h, no Sest Senat, e integra o projeto "Natação: Braçadas para Vida", da SMJEL
Carnaval 2026 consolida sucesso e reúne mais de 80 mil foliões em Barra Mansa
No encerramento, matinê com o Anima Aí, blocos do Boi e Arrastão da Vista Alegre, além de shows do Opsamba, Teresa Cristina e do cantor Robinho animaram o público
Cantor Thiago Cordeiro foi a grande atração do terceiro dia de Carnaval no Parque da Cidade
Blocos do Boi e Arrastão do Povão também agitaram a área central e o bairro Vista Alegre
Secretaria de Assistência Social oficializa nomeação da Caisan Municipal em Barra Mansa
Órgão intersetorial vai fortalecer políticas públicas de combate à fome e promoção da alimentação adequada
Carnaval 2026 de Barra Mansa começa com shows e desfile de blocos nesta sexta
Blocos Tradição Morro do Cruzeiro e Mensageiros do Axé, bandas Sorriso Aberto, Teresa Cristina e Carrossel de Emoções são os destaques no 1º dia
